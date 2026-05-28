'SC Cambuur ingin merekrut satu pemain lagi dari Ajax setelah Lucas Jetten'

Ajax terancam kehilangan Skye Vink ke SC Cambuur, demikian dilaporkan pengamat Ajax, Lucas Weening. Klub asal Frisia itu ingin segera memperkenalkan penyerang Jong Ajax tersebut.

Anak dari Marciano Vink tampaknya akan segera meninggalkan Ajax. Ia mengikuti jejak rekan setimnya, Lucas Jetten. Bek kiri tersebut telah pindah ke ibu kota Frisia awal pekan ini.

Ajax memasukkan klausul pembelian kembali dalam kesepakatan dengan Cambuur, sehingga klub asal Amsterdam tersebut masih bisa membawanya kembali.

Vink yang berusia sembilan belas tahun bergabung dengan Jong Ajax musim ini dan bermain dalam tiga puluh pertandingan di Keuken Kampioen Divisie. Dalam pertandingan tersebut, ia berhasil mencetak enam gol dan memberikan tiga assist.

Belum diketahui secara pasti berapa jumlah yang dibayarkan Cambuur untuk jasa Vink. Menurut Transfermarkt, nilainya mencapai 350.000 euro.