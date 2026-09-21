'Saya tidak cukup bagus untuk tim nasional Belanda'

Mexx Meerdink merasa dirinya tidak pantas mendapat tempat di skuad timnas Belanda. Hal itu dikatakan penyerang AZ tersebut pada Minggu dalam wawancara dengan De Telegraaf, tak lama setelah kemenangan 1-0 atas Telstar.

Meerdink awalnya tidak dipanggil oleh pelatih timnas Xavi. Namun, karena Justin Kluivert dan Donyell Malen batal bergabung, undangan akhirnya tetap dikirim ke rumah Meerdink.

"Saya memang masuk skuad sementara, tetapi apa yang saya tunjukkan dalam periode terakhir memang tidak cukup," ujar Meerdink yang bersikap kritis terhadap dirinya sendiri dan pada Senin bergabung dengan timnas Belanda.

"Timnas Belanda adalah panggung besar dan menjadi tujuan saya untuk berada di sana, tetapi saat ini saya belum pantas mendapatkannya," lanjut pencetak gol kemenangan melawan Telstar itu. "Saya memang harus lebih baik lagi, saya sendiri juga tahu itu. Tentu ini disayangkan, tetapi saya bisa menerimanya."

"Saya memang mencetak gol penentu kemenangan, ya, tetapi secara permainan itu masih belum istimewa. Saya belum menjadi Mexx yang bebas seperti setahun lalu. Mungkin tanpa sadar itu karena ketegangan bahwa semuanya harus berjalan baik," analisis Meerdink, yang sebelumnya sudah memikirkan liburan singkat saat jeda internasional.

"Menyenangkan, libur sekitar sepekan. Mungkin datang pada saat yang tepat, karena setelah laga internasional akan ada periode sibuk. Jadi saya akan pergi sejenak," tutup pemain AZ itu.

Beberapa jam kemudian situasinya berubah total. Kluivert dan Malen batal bergabung, sehingga Meerdink akhirnya tetap dipanggil oleh Xavi. Penyerang AZ itu untuk pertama kalinya masuk skuad timnas Belanda pada Oktober tahun lalu, tetapi saat itu cedera menggagalkannya.