Jan van Halst sangat keras dalam penilaiannya terhadap Ronald Koeman. Menurut pengamat timnas Belanda dari Ziggo Sport, pelatih kepala tersebut telah gagal setelah timnas Belanda tersingkir di babak 16 besar Piala Dunia. “Ya,” begitulah kesimpulan yang jelas.

Target KNVB adalah mencapai babak semifinal. Hal itu jelas tidak tercapai, sehingga tekanan terhadap direktur urusan sepak bola Nigel de Jong untuk memecat Koeman semakin besar.

“Saya rasa ini adalah pertandingan terakhir Ronald Koeman,” kata Van Halst meramalkan kepergian pelatih timnas Oranje tersebut. “Lihatlah, tentu saja ada Koeman sebagai pelatih dan Koeman sebagai manusia. Dan semua orang juga tahu bahwa dalam kehidupan pribadinya, dengan penyakit istrinya, hal itu juga membutuhkan banyak perhatian.”

“Nah, dia sudah benar-benar melatih segala hal di dunia yang mungkin diinginkan seorang pelatih. Ya, termasuk menjadi pelatih di Piala Dunia. Dan menurut saya, dia sendiri juga membutuhkan istirahat. Atau setidaknya, dia bisa mendapatkannya di rumah,” demikian kesimpulan mantan gelandang tersebut setelah menyaksikan penampilan Koeman di Piala Dunia.

Koeman memiliki kontrak dengan KNVB yang akan berakhir pada 31 Juli. Setelah kekalahan melawan Maroko, dia belum ingin memberikan kepastian mengenai masa depannya sebagai pelatih tim nasional dan ingin terlebih dahulu melakukan pembicaraan dengan, antara lain, agennya, Rob Jansen.

Baik di dalam maupun luar negeri, terdapat kritik tajam terhadap keputusan Koeman untuk menurunkan lima bek saat melawan Maroko. Di antaranya, Thierry Henry dan Zlatan Ibrahimovic terkejut dengan penampilan Oranje pada malam Senin hingga Selasa dini hari.

Koeman sendiri tidak terpengaruh oleh kritik yang ditujukan kepadanya. Pelatih tim nasional itu menyimpulkan kepada NOS bahwa di Belanda, segala sesuatu dengan cepat dianggap tidak baik dan semua orang selalu memiliki pendapat tentang tim nasional.