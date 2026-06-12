"Saya rasa akan ada keributan di tim nasional Belanda"

Theo Janssen merasa khawatir dengan tim nasional Belanda, yang akan memulai Piala Dunia melawan Jepang pada hari Minggu. Pengamat tim Oranje ini bahkan khawatir akan terjadi 'keributan' di dalam skuad asuhan pelatih kepala Ronald Koeman.

Janssen, dalam acara "Rondje WK Extra" dari Voetbal International pada Jumat, membandingkan situasi ini dengan Curaçao, yang menurutnya sedang dalam suasana pesta. "Dan di Belanda, saya merasa hari-hari berlalu dengan lambat dan semuanya terasa terlalu berat."

Pelatih De Treffers yang cemas itu melanjutkan: ''Saya rasa kita mungkin akan menghadapi sedikit keributan. Saya merasa suasananya terlalu steril, terlalu santai. Rasanya kurang pas,'' kata mantan gelandang Vitesse, FC Twente, dan Ajax ini yang sangat kurang percaya pada timnas Belanda.

''Kita sudah melihat Virgil van Dijk di konferensi pers. Saat melihatnya duduk di sana, dengan energi seperti itu. Itu juga tidak membuat saya senang,'' keluh Janssen. ''Lebih baik melihat kapten yang berkata: kita akan bermain hebat di Piala Dunia. Oke, pertandingan persahabatan pertama tidak bagus. Tapi kita tahu penyebabnya dan kita akan memperbaikinya. Tapi saya tidak mendengar itu darinya."

Janssen sangat terganggu dengan sikap Van Dijk pada konferensi pers Rabu lalu. ''Kamu berada di ambang Piala Dunia, itu adalah pencapaian tertinggi. Jika kamu berkesempatan melakukan sesuatu yang indah bersama-sama, menurutku kamu seharusnya penuh energi. Tapi aku sama sekali tidak merasakan itu.''

Tim asuhan Koeman sedang mempersiapkan diri untuk pertandingan pembuka melawan Jepang di Grup F. Pertandingan di Dallas Stadium, Arlington, akan dimulai pada Minggu pukul 22:00 waktu Belanda.

Belanda akan bertanding dua kali lagi di fase grup. Swedia akan menjadi lawan pada Sabtu, 20 Juni (pukul 19.00). Pada Jumat, 26 Juni pukul 01.00 waktu Belanda, Tunisia akan menjadi lawan di Kansas City.