Jurnalis Spanyol, Jota Jordi, membuat kejutan baru terkait masa depan pemain asal Argentina, Julian Alvarez, dengan menegaskan bahwa Atletico Madrid telah memberikan, menurut informasinya, persetujuan tertulis kepada sang pemain untuk pindah ke Barcelona, di tengah meningkatnya ketegangan seiring mendekatnya jam-jam terakhir bursa transfer.

Jota Jordi mengatakan dalam kemunculannya di program "El Chiringuito", dalam perdebatan sengit dengan Maria Tikas dan Damian Gonzalez, bahwa Atletico Madrid tidak hanya mengizinkan Alvarez untuk berbicara secara terbuka tentang masa depannya, tetapi juga memberinya, menurut pengakuannya, persetujuan tertulis untuk bernegosiasi mengenai kepindahannya ke Barcelona.

Jurnalis Spanyol itu menegaskan bahwa ia akan mengungkap pada 2 September bukti-bukti dan dokumen yang menurutnya akan mendukung pengakuannya, seraya menjelaskan bahwa salah satu syarat yang diajukan Atletico kepada Alvarez adalah mengizinkannya berbicara, sekaligus memberikan lampu hijau dari klub untuk kepindahannya ke Barcelona.

Jota Jordi menambahkan bahwa gambaran internal di Atletico Madrid berbeda, menurut informasinya, dari apa yang diumumkan klub di hadapan media, sambil menunjukkan bahwa pernyataan Diego Simeone dan para pejabat klub mengenai keinginan mereka agar penyerang asal Argentina itu tetap bertahan tidak mencerminkan apa yang terjadi di balik pintu tertutup.

Menurut pengakuan Jota Jordi, Atletico Madrid berupaya menjual Alvarez karena alasan ekonomi, sekaligus klub khawatir akan dampak dari mempertahankan seorang pemain yang tidak yakin untuk melanjutkan bersama tim, seraya menunjukkan bahwa manajemen klub telah berbicara dengan pemain dan lingkungannya mengenai kemungkinan kepindahan, khususnya ke Arsenal.

Namun Alvarez, menurut sumber yang sama, berpegang teguh pada sikapnya yang menolak pindah ke klub lain mana pun, karena ia ingin agar satu-satunya tujuannya jika ia hengkang adalah Barcelona, hal yang membuat kesepakatan ini tergantung hingga jam-jam terakhir bursa transfer.

Jota Jordi menekankan bahwa Barcelona masih hadir dengan kuat dalam kesepakatan ini, dan bahwa klub Katalan itu siap bergerak cepat jika Atletico memutuskan membuka pintu untuk penjualan sang pemain, dengan menilai bahwa jam-jam yang tersisa bisa membawa perkembangan mengejutkan dalam salah satu transfer musim panas yang paling menuai kontroversi.

Di sisi lain, Atletico Madrid terus melanjutkan langkah-langkahnya untuk menata ulang skuadnya sebelum penutupan bursa, seraya mencari solusi ofensif dan kemungkinan kepergian Alexander Sorloth, sementara masa depan Alvarez tetap menjadi berkas paling panas di dalam klub.

Jota Jordi menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa ia sendiri telah melihat, menurut pengakuannya, dokumen-dokumen dan pesan-pesan yang berkaitan dengan kesepakatan tersebut, dengan berjanji akan mengungkapnya untuk membuktikan pengakuannya, sehingga semua mata tertuju pada jam-jam terakhir bursa transfer, di mana Alvarez menanti apakah "lampu hijau" yang dibicarakan Jota Jordi benar-benar ada, dan apakah hal itu pada akhirnya akan membawanya ke Barcelona.