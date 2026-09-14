"Saya pantas memenangkan Ballon d'Or tahun ini"

Lamine Yamal menilai dirinya layak memenangkan Ballon d’Or, seperti yang dikatakan penyerang Spanyol itu dalam sebuah wawancara dengan Movistar.

Yamal tampil sangat impresif bersama Barcelona tahun ini. Musim lalu, pemain sayap berusia sembilan belas tahun itu sudah mencatatkan 24 gol dan 18 assist, dan musim ini pun ia langsung tancap gas sejak awal.

Dalam lima laga pertama LaLiga, ia sudah mampu mencetak enam gol dan juga ikut mencatatkan namanya di papan skor dalam duel Liga Champions melawan Feyenoord (5-1).

“Saya sungguh percaya bahwa ada dua pemain yang merupakan yang terbaik di dunia, dan tahun ini saya pantas mendapatkannya karena apa yang telah saya menangkan,” kata Yamal tentang penghargaan bergengsi tersebut.

Pemain lain yang dimaksud Yamal adalah penyerang Real Madrid, Kylian Mbappé. “Bagi saya, Mbappé dan saya adalah dua pemain terbaik di dunia. Itu jelas bagi saya, dan semua orang yang menonton pertandingan tahu itu.”

Yamal tetap merasa dirinya lebih layak mendapatkan penghargaan itu daripada pemain Prancis tersebut, karena jumlah trofi yang ia raih musim ini. Pemain yang telah 33 kali membela tim nasional Spanyol itu menjuarai Piala Dunia musim panas lalu dan menjadi juara Spanyol.