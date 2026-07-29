"Saya mengharapkan lebih": Kekecewaan menghantam target Real Madrid dan Barcelona

Gelandang Belanda, Kees Smit, mengakui bahwa ia merasa kecewa karena masa depannya tersendat selama periode transfer musim panas, seraya menegaskan bahwa ia masih belum menutup kemungkinan hengkang dari klubnya, AZ Alkmaar, namun pada saat yang sama ia juga tidak menutup pintu untuk bertahan satu musim lagi.

Bulan-bulan terakhir tidak berjalan seperti yang diharapkan pemain tersebut, karena ia menerima pukulan besar setelah dicoret dari skuad timnas Belanda yang ambil bagian di Piala Dunia, yang membuatnya kehilangan kesempatan tampil di turnamen paling penting tahun ini, yang ia harapkan menjadi titik tolak menuju langkah yang lebih besar dalam karier profesionalnya.

Meskipun klub-klub seperti Real Madrid, Barcelona, Bayern Munich, dan Chelsea memantau pemain tersebut dari dekat sepanjang musim, ketertarikan itu belum berubah menjadi tawaran resmi hingga saat ini.

Smit sebelumnya telah menyerahkan urusan masa depannya kepada agen terkenal Jorge Mendes, tetapi tuntutan AZ Alkmaar, yang meminta 70 juta euro untuk melepasnya, menghambat setiap negosiasi.

Pemain tersebut mengatakan dalam pernyataan kepada jaringan ESPN Belanda:

"Saya mengharapkan lebih dari ini pada tahap ini. Kenyataannya saya tidak tahu di mana saya akan bermain. Ada kemungkinan saya pergi, dan ada juga kemungkinan saya bertahan, dan itulah situasinya saat ini. Tidak ada yang bisa saya tambahkan mengenai hal ini."

Laporan tersebut menyebutkan bahwa klub-klub seperti Real Madrid lebih memilih merekrut opsi lain untuk memperkuat lini tengah, sementara sisa klub-klub besar Eropa lainnya enggan mengajukan tawaran karena tingginya harga pemain dan absennya dari Piala Dunia.

Sebaliknya, laporan-laporan Belanda menegaskan bahwa PSV Eindhoven masih memantau pemain tersebut, tetapi Smit terus menunggu tawaran besar dari salah satu klub di luar Belanda, karena mimpi terbesarnya tetaplah sukses dalam kariernya di luar Liga Belanda.

Baca juga:

Barcelona ngiler: Ez Abde diincar di Italia dengan angka fantastis