Saul Niguez & Jules Kounde Tak Jelas, Chelsea Batal Pinjamkan Callum Hudson-Odoi Ke Borussia Dortmund

Usaha The Blues mencaplok dua bintang La Liga menemui kerumitan, dan harus ancang-ancang mempertahankan salah satu bintangnya

Chelsea mengabarkan kepada beberapa pemain, termasuk Callum Hudson-Odoi, mereka tak jadi dipinjamkan setelah menemui kesulitan saat menegosiasi perekrutan Jules Kounde dan Saul Niguez.

Soal Saul, The Blues bersedia bersepakat dengan Atletico Madrid jika hanya meminjamnya, namun juara La Liga itu malah menginginkan klausul yang membuat kepindahannya bisa permanen dengan harga £34 juta. Pemain 26 tahun itu ingin hengkang ke Stamford Bridge.

Sementara soal Kounde, Sevilla ngotot meminta £56 juta. Sayangnya Chelsea terlanjur melemahkan posisi mereka dengan melepas Kurt Zouma ke West Ham seharga £29,8 juta tanpa menjamin penggantinya.

Meski The Blues bisa memaksa kepindahan Kounde lewat klausul pelepasannya, mereka diprediksi akan menunggu hingga menit-menit terakhir bursa transfer sembari tarik ulur dengan Sevilla.

Karena keraguan yang menyelimuti transfer bek 22 tahun itu, rencana kepindahan Hudson-Odoi ke Borussia Dortmund mesti diblokir, sementara situasi Ruben Loftus-Cheek juga tergantung Saul.

Hudson-Odoi terbuka untuk bergabung dengan raksasa Jerman itu setelah hanya menjadi penghangat bangku cadangan di tiga laga liga pertama Chelsea musim ini, namun Thomas Tuchel ingin mempertahankannya sebagai pelapis.

Ethan Ampadu juga diperintahkan untuk menetap gara-gara kerumitan situasi Kounde.

Di sisi lain, peminjaman dua tahun Tiemoue Bakayoko ke AC Milan tidak terpengaruh dan akan segera diumumkan.

Artikel dilanjutkan di bawah ini

The Blues akan menerima €1 juta per tahun, plus €1 juta lagi jika Milan lolos Liga Champions. Klausulnya juga dilengkapi kewajiban membeli seharga €17 juta jika beberapa kondisi terpenuhi.

Dujon Sterling juga semakin mendekat ke Blackpool setelah memperbarui kontraknya dI Chelsea.

Nama-nama seperti Malang Sarr, Danny Drinkwater, Ross Barkley, dan Lewis Barker tetap akan diizinkan pergi terlepas dari situasi yang ada.