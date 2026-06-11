Saud Abdulhamid memicu kemarahan para penggemar menjelang Piala Dunia!

Beberapa jam terakhir ini terjadi perdebatan di kalangan penggemar Saudi di media sosial, akibat tindakan Badr dari Saud Abdulhamid, bintang tim nasional Saudi, selama pertandingan persahabatan yang mempertemukan "Al-Akhdar" dengan tim Senegal sebagai bagian dari persiapan akhir menjelang Piala Dunia 2026.

Timnas Saudi bermain imbang tanpa gol (0-0) dengan Senegal pada Rabu dini hari, dalam laga uji coba terakhir menjelang dimulainya kompetisi Piala Dunia, yang diwarnai berbagai catatan teknis serta beberapa momen yang memicu reaksi para penggemar.

Selama salah satu serangan tim Saudi, kamera menangkap momen kemarahan Saud Abdulhamid terhadap rekan setimnya, Mohammed Abu Al-Shamat, setelah ia melihat bahwa yang terakhir berada di posisi yang salah dan merusak peluang serangan yang menjanjikan bagi tim, sehingga ia secara jelas menyalahkan rekan setimnya di lapangan.

Bek sayap klub Prancis, Lens, itu terus memberikan teguran kepada rekan setimnya dengan nada yang terdengar keras di depan kamera, yang menarik perhatian para penonton yang menyebarkan cuplikan tersebut secara luas di media sosial dalam beberapa jam terakhir.

Tindakan Saud Abdulhamid memicu perdebatan di kalangan penggemar Saudi, di mana sebagian berpendapat bahwa apa yang dilakukannya termasuk dalam kerangka semangat dan keinginan untuk memperbaiki kesalahan di lapangan, terutama mengingat pentingnya fase saat ini menjelang dimulainya Piala Dunia.

Di sisi lain, sebagian penggemar lain menganggap cara pemain tersebut berbicara dengan rekan setimnya tidak pantas, dengan alasan bahwa teguran tersebut seharusnya dilakukan dengan lebih tenang, terutama karena tim nasional membutuhkan harmoni dan fokus maksimal sebelum bertanding di turnamen tersebut.

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Adegan tersebut memicu gelombang kritik di platform "X", di mana sejumlah penggemar berpendapat bahwa Saud Abdulhamid terkadang bersikap sombong terhadap rekan-rekannya di lapangan, sementara yang lain membelanya dengan menegaskan bahwa apa yang terjadi hanyalah reaksi emosional yang wajar dan sering terjadi di antara para pemain selama pertandingan.

Timnas Saudi berharap dapat melupakan momen-momen seperti ini dan fokus sepenuhnya pada ajang yang lebih besar, saat mereka memulai perjalanan di Piala Dunia dengan pertandingan berat melawan Uruguay dalam Grup H yang juga dihuni oleh Spanyol dan Cape Verde.























