Bek asal Argentina, Cristian Romero, semakin dekat untuk bergabung dengan Inter Milan, setelah klub Italia itu mencapai kesepakatan dengan Tottenham Hotspur untuk kepindahannya dengan nilai sekitar 40 juta euro.

Surat kabar "Mundo Deportivo" menyebutkan bahwa negosiasi kini tengah berlangsung untuk memberikan sentuhan akhir pada kontrak bersama agen bek Argentina tersebut, yang tampil bersama timnas negaranya di Piala Dunia 2026.

Kepergian Romero dari Tottenham sudah diketahui sejak beberapa waktu lalu, dan kini negosiasi dengan Inter Milan kembali dilanjutkan untuk merampungkan transfer pada musim panas ini.

Baik pelatih Cristian Chivu maupun manajemen Inter bertujuan memperkuat tim dengan satu lagi bek tengah berkualitas setelah baru-baru ini merekrut John Stones, yang bergabung sebagai pemain gratis usai menghabiskan periode sepuluh musim di Manchester City.

Satu-satunya rintangan yang tersisa adalah mencapai kesepakatan dengan sang pemain, yang melalui agennya menuntut gaji tahunan bersih sebesar 6 juta euro.

Manajemen Inter menilai tuntutan ini berlebihan, dan akan berupaya menurunkannya. Sementara Atletico Madrid tetap berada di balik layar sebagai pihak lain yang berpotensi, Nerazzurri sudah lebih dulu mencapai kesepakatan dengan Tottenham.

Nama Romero belakangan dikaitkan dengan klub Barcelona, dan namanya masuk dalam daftar kandidat mereka. Ia merupakan pemain yang dikagumi oleh para direktur olahraga, tetapi klub Katalan itu belum memasuki negosiasi apa pun.

Romero telah berada di Tottenham selama lima tahun, setelah tiba pada tahun 2021 dari Atalanta. Jadi, jika penandatanganannya dipastikan, ia akan kembali ke sepak bola Italia, tempat ia mengukuhkan dirinya sebagai salah satu bek terbaik di Serie A.