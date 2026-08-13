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Julian AlvarezGetty Images

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Satu-satunya penyerang: Apa yang dilakukan Alvarez dalam latihan Atletico Madrid?

Transfers
J. Alvarez
D. Simeone
Atletico Madrid
Barcelona
Argentina
Spanyol

Bagaimana Kisah Sang Bintang Argentina Akan Berakhir?

Tampaknya segala sesuatu berjalan dengan baik di dalam Atletico Madrid, di mana penyerang asal Argentina Julian Alvarez menyelesaikan sesi latihan keduanya di bawah asuhan pelatihnya Diego Simeone, yang dimulai dengan latihan pemanasan yang dipimpin oleh pelatih kebugaran fisik Luis Pinedo.

Berbagai laporan media menyebutkan bahwa Alvarez sedang menekan dengan kuat untuk pindah ke Barcelona, selama periode bursa transfer musim panas ini, di tengah keinginan Atletico Madrid untuk mempertahankan jasanya.

Alvarez menyatakan saat membela timnas Argentina di Piala Dunia 2026 mengenai keinginannya untuk meninggalkan Atletico Madrid demi mewujudkan mimpinya, hal yang menyulut kemarahan para petinggi Los Rojiblancos, dan membuat mereka bersikeras untuk tidak melepasnya.

Alvarez menjalani latihan pertamanya pada hari Rabu kemarin di bawah asuhan Simeone, setelah kembali dari liburan Piala Dunia, dan penyerang Argentina itu menjelaskan sikap serta keinginannya untuk pergi, namun pelatihnya bersikeras bahwa keputusan tersebut berada di tangan manajemen klub.

Surat kabar "Mundo Deportivo" menyebutkan bahwa pemain Argentina itu tampak dalam latihan hari Kamis, berbaur dengan rekan-rekan setimnya dengan keseriusan yang mencolok, dan hal ini telah menjadi ciri yang menonjol sepanjang musim, yang kini semakin jelas mengingat situasinya saat ini.

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Pada sesi latihan ini, Alvarez menjadi satu-satunya penyerang yang tersedia bagi Simeone, hal ini disebabkan oleh absennya penyerang lain dalam skuad Atletico Madrid, Alexander Sorloth, karena cedera otot.

Simeone memiliki pilihan lain untuk posisi penyerang, seperti Lookman, Arnau Ortiz, Baena, dan Kang-in Lee, yang semuanya mampu bermain di posisi depan.

Selain pemain asal Norwegia itu, Matteo Ruggeri juga absen dari latihan, dan itu atas persetujuan klub, di mana pemain asal Italia itu saat ini sedang menyelesaikan proses transfernya ke Aston Villa dengan nilai 18 juta euro ditambah 6 juta euro sebagai tambahan.

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