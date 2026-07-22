Satu-satunya kendala.. Mengapa transfer Rashford ke Tottenham belum terwujud hingga saat ini?

Marcus Rashford menghadapi masa depan yang tidak menentu di Manchester United, di mana klub berupaya melepas gajinya yang tinggi setelah musim peminjaman yang sukses bersama Barcelona, sementara pemain internasional Inggris itu masih mencari langkah berikutnya dalam kariernya.

Tottenham Hotspur menargetkan untuk merekrut penyerang berusia 28 tahun itu dengan tawaran mencapai 40 juta pounds, di mana Rashford dianggap sebagai pilihan ideal untuk memperkuat lini depan di bawah arahan pelatih Roberto De Zerbi.

Rashford menghabiskan musim lalu dengan status pinjaman di Barcelona, di mana ia mencetak 14 gol dan memberikan 10 assist, tetapi ia tidak mendapatkan kontrak permanen.

Masa depan pemain itu masih menggantung, dengan keinginan United untuk menjualnya guna meringankan beban gaji.

Namun, kendala utama terletak pada penolakan Manchester United untuk menjual pemain tersebut ke pesaing lokal di Liga Inggris, karena khawatir ia akan kembali ke performa terbaiknya melawan klub itu.

Arsenal dan Chelsea juga disebut termasuk di antara klub-klub yang tertarik untuk merekrut Rashford, tetapi situasi yang sama berlaku bagi mereka, menurut yang dilaporkan situs Caught Offside.

Tottenham, yang mengakhiri musim lalu di posisi ke-17, membutuhkan penguatan yang solid setelah merekrut Sandro Tonali, Mateus Fernandes, dan Jan Paul van Hecke.

Rashford, yang mampu bermain di sayap atau sebagai penyerang murni, dapat menjadi tambahan yang langsung berdampak.

Saat ini Rashford lebih memilih pindah ke luar Inggris, sementara Barcelona memantau situasinya, di tengah ketertarikan terbatas dari klub-klub Turki yang tidak disambut baik oleh pemain tersebut. Menurut sumber yang sama, United mungkin terpaksa melunakkan sikapnya jika tawaran dari luar yang sesuai tidak kunjung datang.