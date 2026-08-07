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Jordan v Algeria: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Satu Langkah Terakhir Pisahkan Luca Zidane dari Klub Madrid

Transfers
L. Zidane
Algeria
Granada
Leganes
Segunda Division
Spanyol
Aljazair

Klub Leganes semakin dekat untuk mendatangkan kiper asal Aljazair, Luca Zidane, dari Granada. 

Luca Zidane berusia 28 tahun, dan kontraknya bersama Granada berlaku hingga musim panas 2027.

Surat kabar AS menyebutkan, mengutip sumber-sumber dekat dengan Leganes, bahwa kesepakatan telah tercapai di antara seluruh pihak dan yang tersisa hanyalah tanda tangan, yang bisa jadi resmi dilakukan hari ini, Jumat.

Seluruh indikasi menunjukkan bahwa kesepakatan ini akan berlangsung dalam bentuk transfer, dengan nilai finansial yang kecil, disertai pembayaran tambahan yang terkait dengan level performa sang kiper.

Dengan kedatangan Luca Zidane, Leganes akan melengkapi daftar 25 pemain di tim utama, yang membuat tingkat urgensi untuk menuntaskan berkas penjaga gawang naik ke titik maksimal.

Seperti yang disebutkan AS dalam laporan-laporan sebelumnya, kasus kiper Juan Soriano menjadi semakin rumit seiring berjalannya waktu hingga mencapai kondisinya saat ini.

Klub telah memberitahu Soriano sejak beberapa waktu lalu bahwa mereka tidak ingin mempertahankannya, namun alih-alih memudahkan syarat kepergiannya, klub justru mulai menuntut kompensasi finansial atas kepergian sang kiper.

Luca Zidane menjalani 27 pertandingan bersama Granada sepanjang musim lalu, dan seluruhnya sebagai starter, serta kebobolan 33 gol.

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