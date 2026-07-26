Raksasa Skotlandia, Celtic Glasgow, terus melancarkan tekanan untuk merampungkan transfer pemain internasional Mesir, Haitham Hassan, dari klub Spanyol Real Oviedo, dalam langkah yang mencerminkan tekad sang juara Liga Skotlandia untuk memperkuat skuadnya dengan bintang gemilang Mesir sebelum tirai bursa transfer musim panas yang sedang berlangsung ditutup.

Jaringan Inggris "Sky Sports" melalui situs resminya, pada Minggu, melaporkan bahwa negosiasi antara kedua klub masih berlangsung tanpa mencapai kesepakatan final, meski ada keinginan besar dari pihak Skotlandia untuk merekrut penyerang sayap Mesir yang mencuri perhatian selama penampilan istimewanya bersama tim nasional negaranya pada edisi terakhir Piala Dunia.

Kilau Piala Dunia

Celtic sangat berambisi untuk merekrut pemain berusia 24 tahun tersebut, yang menyuguhkan penampilan luar biasa di Piala Dunia yang tuan rumahnya adalah Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada, di mana ia berperan dalam mencetak pencapaian bersejarah bagi tim nasional Mesir dengan lolos ke babak enam belas besar untuk pertama kalinya dalam sejarahnya, yang membuatnya menjadi incaran sejumlah klub besar Eropa.

Transfer ini memperoleh arti penting tersendiri mengingat kontrak Hassan bersama Oviedo yang hampir berakhir pada penghujung musim depan, yang memberi Celtic kartu tekanan kuat dalam negosiasi, terutama setelah klub Spanyol tersebut terdegradasi ke divisi kedua, sehingga kepergian bintang Mesirnya menjadi hal yang nyaris pasti mengingat ambisi sang pemain untuk terus bersaing di level tertinggi.