Satu Langkah Lagi, Ayman Hussein Menuju Petualangan Profesional Baru

Penyerang internasional Irak Ayman Hussein bersiap menjalani petualangan profesional baru di Asia Tengah, setelah tinggal beberapa langkah lagi untuk mengenakan seragam klub Uzbekistan Pakhtakor, menyusul tercapainya kesepahaman final antara kedua belah pihak selama bursa transfer musim panas yang tengah berlangsung.

Kapten timnas Irak itu diperkirakan akan tiba di ibu kota Tashkent pada Sabtu mendatang untuk menjalani tes medis wajib dan membubuhkan tanda tangan resmi pada dokumen kepindahan yang akan mengikatnya dengan klub kawakan Uzbekistan tersebut.

Langkah ini datang setelah Ayman Hussein menuntaskan musim 2025-2026 bersama klub Irak Al-Karma, ketika ia memutuskan untuk pindah ke pelabuhan baru di luar negeri demi melanjutkan kariernya secara profesional jauh dari liga domestik.

Sang penyerang Irak itu selama periode belakangan sempat menerima berbagai godaan dari klub-klub lokal yang dipimpin oleh Al-Quwa Al-Jawiya dan Erbil, di samping tawaran-tawaran lain dari kompetisi Liga Utama Irak, namun ia lebih memilih untuk menolak semuanya demi pengalaman di luar negeri.

Dengan rampungnya transaksi ini, Ayman Hussein akan bergabung dengan deretan pemain Irak yang pernah membela Pakhtakor sepanjang sejarah klub, menjadikannya yang ketiga dalam daftar tersebut setelah Bashar Resan dan Zaid Tahseen yang sebelumnya telah mengenakan warna raksasa Uzbekistan itu.

Kepindahan ini dipandang sebagai peluang berharga bagi penyerang Irak tersebut untuk membuktikan kelayakannya di lingkungan kompetitif yang berbeda, serta berkontribusi pada ambisi Pakhtakor di level domestik maupun benua pada musim mendatang.