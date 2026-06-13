Sebuah laporan media Spanyol, hari Sabtu ini, menegaskan bahwa perwakilan penyerang Juventus asal Serbia, Dušan Vlahović, telah menawarkan jasanya kepada Barcelona selama musim panas ini.

Menurut surat kabar "Sport" Spanyol, klub Catalan tersebut sudah memiliki semua angka dan data terkait kesepakatan tersebut, meskipun belum mengambil langkah serius hingga saat ini, sementara sang pemain terus melanjutkan kariernya tanpa memperbarui kontraknya dengan Juventus yang akan berakhir pada 30 Juni mendatang.

Juventus berencana melakukan upaya baru untuk memperpanjang kontrak Vlahovic, sementara manajemen Barcelona menempatkan penyerang Argentina Julian Alvarez sebagai prioritas utama dan lebih memilih menunggu untuknya. Namun, Vlahovic tetap menjadi opsi yang menarik jika situasinya saat ini tetap tidak berubah hingga akhir bursa transfer.

Surat kabar tersebut menjelaskan bahwa komunikasi antara Barcelona dan Vlahovic sejauh ini terbatas pada tingkat minimal dan hanya pertukaran informasi, di mana penyerang Serbia tersebut mensyaratkan gaji tahunan sekitar 8 juta euro, yang dapat dinegosiasikan antara jumlah tetap dan variabel, serta menandatangani kontrak dengan durasi minimal dua tahun, angka-angka yang sama dengan yang ia negosiasikan dengan Juventus yang hanya menawarkan 5 juta euro untuk mempertahankannya.

Laporan-laporan menegaskan bahwa manajemen Barcelona telah memberi tahu orang-orang terdekat Vlahovic bahwa ia bukan pilihan utama saat ini, yang mendorong sang pemain untuk mencari tujuan lain di Eropa, di mana ia diminati oleh Bayern Munich, serta beberapa klub di Liga Premier Inggris, selain Napoli dan Juventus di Italia.

Surat kabar tersebut menyebutkan bahwa klub Catalan itu menargetkan untuk merekrut penyerang kelas atas dan akan mengerahkan segala upaya untuk mendatangkan Julian Alvarez, meskipun manajemen menyadari bahwa negosiasi dengan Atletico Madrid akan rumit dan lambat serta mungkin baru akan selesai setelah Piala Dunia berakhir. dan jika kesepakatan Alvarez gagal dan tidak ada alternatif yang jelas, peluang Vlahovic akan meningkat untuk menjadi kartu as alternatif.