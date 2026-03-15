Sassuolo vs Bologna 0-1, ringkasan pertandingan

Sassuolo vs Bologna 0-1
Pencetak gol: Dallinga (B) 6’ babak pertama
SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Muharemovic, Idzes, Garcia (Doig 30’ babak kedua); Koné (Vranckx 30’ babak kedua), Matic (Volpato 14’ babak kedua), Thorstvedt; Berardi (Bakola 41’ babak kedua), Pinamonti (Nzola 14’ babak kedua), Laurienté. Pelatih: Grosso
BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; De Silvestri (Zortea 28’ babak pertama), Vitik, Lucumi, Miranda; Sohm (Pobega 38’ babak kedua), Moro (Freuler 18’ babak kedua), Odgaard (Bernardeschi 37’ babak kedua); Orsolini, Dallinga (Castro 18’ babak kedua), Cambiaghi. Pelatih: Italiano
Wasit: Bonacina
Kartu kuning: Dallinga (B) 24’ babak pertama, Nzola (S) 32’ babak kedua, Zortea (B) 50’ babak kedua
Waktu tambahan: 2’ ditambah 7’