CM Grafica Sassuolo Bologna LIVE Serie A 16 9Getty Images/Calciomercato

Sassuolo vs Bologna 0-1, ringkasan pertandingan

Sassuolo vs Bologna 0-1

Pencetak gol: Dallinga (B) 6’ babak pertama

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Muharemovic, Idzes, Garcia (Doig 30’ babak kedua); Koné (Vranckx 30’ babak kedua), Matic (Volpato 14’ babak kedua), Thorstvedt; Berardi (Bakola 41’ babak kedua), Pinamonti (Nzola 14’ babak kedua), Laurienté. Pelatih: Grosso

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; De Silvestri (Zortea 28’ babak pertama), Vitik, Lucumi, Miranda; Sohm (Pobega 38’ babak kedua), Moro (Freuler 18’ babak kedua), Odgaard (Bernardeschi 37’ babak kedua); Orsolini, Dallinga (Castro 18’ babak kedua), Cambiaghi. Pelatih: Italiano

Wasit: Bonacina

Kartu kuning: Dallinga (B) 24’ babak pertama, Nzola (S) 32’ babak kedua, Zortea (B) 50’ babak kedua

Waktu tambahan: 2’ ditambah 7’


