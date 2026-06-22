Sebuah laporan media mengungkap percakapan di balik layar antara pemain Argentina Lionel Messi dengan pemain Austria Marcel Sabitzer, setelah pertandingan kedua tim hari ini di Piala Dunia.

Messi terlihat berbincang cukup lama dengan Sabitzer setelah "La Pulga" menjadi pencetak gol terbanyak Piala Dunia, dalam kemenangan Argentina 2-0 atas Austria.

Ini adalah pertandingan yang akan tercatat dalam sejarah bagi pemain berusia 38 tahun tersebut, yang telah mencetak lima gol hanya dalam dua pertandingan di Piala Dunia musim panas ini setelah mencetak hat-trick dalam kemenangan Argentina 3-0 atas Aljazair.

Begitu peluit akhir pertandingan dibunyikan di Dallas, Messi menerima ucapan selamat dari banyak pemain Austria, namun tampaknya salah satu di antaranya lebih antusias daripada yang lain.

Saat Sabitzer berjalan menghampiri Messi, sang legenda Argentina tampak menunjuk ke arah lawannya, lalu Sabitzer tersenyum sebelum membalasnya dengan cara yang sama.

Kemudian, gelandang Austria itu mengangguk sebagai respons terhadap reaksi Messi—yang melakukan isyarat kedua—sebelum keduanya berpisah.

Meskipun apa yang dikatakan keduanya tidak sepenuhnya jelas, pembawa acara “BBC”, Gabi Logan, menyebutkan bahwa Sabitzer meminta kaos Messi pada momen bersejarah tersebut.

Namun, Messi tampaknya tidak terlalu bersedia melepaskannya, karena ia masih mengenakannya saat kembali ke ruang ganti.

Para penggemar pun berbondong-bondong ke media sosial untuk mengemukakan hal yang sama, dengan menyoroti bahwa ekspresi Sabitzer yang tampak pasrah telah mengungkap semuanya.

Seseorang menulis: “Hal pertama yang dipikirkan Sabitzer adalah mendapatkan kaos Messi.”

Yang lain berkomentar sambil bercanda: “Sabitzer meminta kaos Messi. Bro, kaos ini bernilai jutaan mulai hari ini.”

Seorang pengguna lain berkomentar: "Saya rasa Messi tidak akan melepaskan kaos ini."