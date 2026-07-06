Santiago Gimenez langsung dilarikan ke rumah sakit setelah bentrokan dengan Inggris

Santiago Gimenez tidak akan mengenang pertandingan antara Meksiko dan Inggris dengan senang hati. Penyerang AC Milan itu tersingkir bersama timnas negaranya (2-3) dan harus dilarikan ke rumah sakit setelah pertandingan usai, demikian dilaporkan sejumlah media Meksiko.

Gimenez memulai pertandingan dari bangku cadangan saat melawan Inggris dalam laga menegangkan untuk memperebutkan tempat di perempat final Piala Dunia. Pada akhirnya, Inggris berhasil menang berkat dua gol dari Jude Bellingham dan satu tendangan penalti dari Harry Kane.

Di menit-menit akhir, Meksiko berusaha sekuat tenaga untuk memaksa pertandingan berlanjut ke babak perpanjangan waktu, namun usaha tersebut sia-sia. Di tengah keributan itu, Gimenez mengalami cedera di menit-menit terakhir.

Pada menit ke-98, mantan penyerang Feyenoord itu mendarat dengan posisi yang salah, sehingga pergelangan kakinya tertekuk dengan parah. Ia pun tetap terbaring di lapangan.

Setelah peluit akhir dibunyikan, ia tertatih-tatih meninggalkan lapangan dan langsung dibawa oleh tim medis ke rumah sakit di Mexico City.

Gimenez telah sering mengalami cedera sepanjang musim ini, sehingga ia hanya tampil dalam enam belas pertandingan Serie A. Pada Desember 2025, ia menjalani operasi pada pergelangan kakinya.