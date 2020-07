Dilepas Villarreal, Santi Cazorla Gabung Klub Qatar Al-Sadd

Gelandang yang baru dilepas , Santi Cazorla (35 tahun), dipastikan bakal melanjutkan karier bersama klub , Al-Sadd.

Kepastian tersebut diketahui lewat unggahan akun resmi Al-Sadd di media sosial pada Senin (20/7) sore WIB.

We have reached an agreement with Santi Cazorla. He will reach Doha soon to complete the formalities and join the team. Welcome to Al-Sadd, Santi!🖤🤍@19SCazorla @qatarairwaysar @pumafootball pic.twitter.com/9c2hEcRGy7