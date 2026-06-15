Sanksi AS semakin menekan Uruguay menjelang pertandingan melawan Arab Saudi

Beberapa jam menjelang pertandingan yang dinanti-nantikan antara timnas Uruguay dan Arab Saudi di Piala Dunia 2026, suasana di dalam markas tim Amerika Latin tersebut dipenuhi ketegangan dan kekecewaan. Keadaan kebingungan ini terjadi akibat prosedur keamanan yang ketat dan teliti yang diberlakukan oleh pihak berwenang Amerika Serikat terhadap rombongan tim menjelang keberangkatan mereka menuju stadion pertandingan.

Video-video yang mendokumentasikan momen para bintang Uruguay menjalani pemeriksaan keamanan intensif di depan tempat tinggal mereka di kota Miami telah beredar luas di platform media sosial.

Rekaman tersebut memperlihatkan para pemain dan staf teknis berdiri dalam antrean panjang, di tengah kehadiran petugas keamanan yang sangat banyak serta penggunaan anjing pelacak terlatih, yang membuat rombongan Uruguay terkejut dan heran.

Rasa tidak nyaman dan kegelisahan terlihat jelas di wajah para anggota delegasi akibat tindakan luar biasa ini, yang mengganggu jadwal mereka yang telah direncanakan untuk menuju Stadion "Hard Rock" yang menjadi tuan rumah pertandingan; di mana para pejabat dalam rombongan tersebut mengungkapkan ketidakpuasan mereka terhadap lamanya proses pemeriksaan dan pengulangan pemeriksaan barang-barang pribadi para pemain yang mereka anggap berlebihan.

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Di sisi lain, langkah-langkah ketat ini merupakan bagian dari rencana keamanan komprehensif dan intensif yang diterapkan Amerika Serikat untuk mengamankan kompetisi Piala Dunia 2026, di mana aparat keamanan telah meningkatkan tingkat kesiapsiagaan maksimal di sekitar hotel, lapangan latihan, dan stadion pertandingan, guna menjamin keselamatan delegasi di tengah kerumunan penonton global yang sangat besar.

Di sisi olahraga, pertandingan ini menjadi semakin penting bagi kedua tim setelah Spanyol dan Cape Verde terjebak dalam hasil imbang tanpa gol di Grup 8; hasil yang memanaskan persaingan grup sejak dini, dan menjadikan perolehan tiga poin malam ini sebagai langkah emas menuju puncak grup dan lolos ke babak berikutnya.

Di tengah peristiwa ini, timnas Saudi berusaha memanfaatkan stabilitas teknis dan semangat tinggi para pemainnya untuk menciptakan kejutan positif melawan lawannya dari Amerika Latin, sementara timnas Uruguay berusaha melepaskan para pemainnya dari tekanan-tekanan eksternal tersebut, dan fokus sepenuhnya di lapangan hijau untuk membuka perjalanan Piala Dunia mereka dengan kemenangan berharga.