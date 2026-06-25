Sani menyebabkan pembatalan tendangan penalti untuk Jerman

Jerman nyaris unggul dengan cepat pada babak kedua laga melawan Ekuador, Kamis malam ini, seperti yang mereka lakukan pada babak pertama pertandingan putaran ketiga fase grup Piala Dunia 2026.

Pada menit ke-47, wasit asal Amerika Serikat, Tori Penso, memberikan tendangan penalti untuk penyerang Die Mannschaft, Kai Havertz.

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Namun, wasit membatalkan tendangan penalti tersebut setelah meninjau tayangan ulang video (VAR), yang menunjukkan adanya pelanggaran yang dilakukan Leroy Sané terhadap salah satu pemain Ekuador di tengah lapangan, pada awal serangan Jerman.

Sebelumnya, Sané mencetak gol yang kontroversial pada menit kedua pertandingan (1-0), setelah kaki rekan setimnya, Aleksandar Pavlović, mengenai wajah pemain tim Amerika Latin, Pedro Vitti.

Namun, Ekuador segera menyamakan kedudukan melalui pemainnya, Nelson Angulo, lewat tendangan keras pada menit ke-9.

Perlu dicatat bahwa timnas Jerman telah memastikan lolos ke babak 32 besar sebagai juara Grup 5, sebelum pertandingan ini, setelah menghancurkan Curaçao (7-1) dan mengalahkan Pantai Gading (2-1).