The Guardian: "Prancis menunjuk legenda Zidane sebagai pelatih kepala untuk sosok yang telah lama dinantikan kepulangannya."

The Sun: "Zidane akhirnya resmi ditunjuk sebagai pelatih baru tim nasional Prancis. Mantan pelatih Real Madrid itu kembali setelah lima tahun berada di luar sepak bola dan akan mencoba membangun ulang tim setelah tersingkir di semifinal Piala Dunia."

The Telegraph: "Zinedine Zidane kembali dengan 'pekerjaan impiannya' sebagai pelatih tim nasional Prancis."

L'Équipe: "Dua puluh tahun setelah final Piala Dunia 2006, federasi sepak bola Prancis memperkenalkan penerus Didier Deschamps. (...) Zidane kini berganti lingkungan dan peran, tetapi antusiasme dan daya tarik yang ia timbulkan tetap tidak berkurang."

Le Figaro: "Hal ini sudah begitu lama dibicarakan sehingga penunjukan yang kini resmi itu terasa seperti sesuatu yang sudah sewajarnya. Namun, pria itu memiliki kharisma sedemikian rupa sehingga peristiwa ini datang dengan ekspektasi yang sangat besar. Bahkan sampai Zidane diangkat sebagai penyelamat, sosok yang bukan hanya akan memungkinkan gelar diraih, tetapi juga memenangkan pertandingan dengan gaya bermain yang atraktif."

Le Parisien: "Kini tugas ada di tangannya untuk melanjutkan warisan mengesankan Didier Deschamps sekaligus membubuhkan capnya sendiri."

RMC Sport: "Dalam lima tahun terakhir, ZZ menjauh dari sorotan publik. Ia dengan sabar menunggu kesempatannya dan rutin terlihat di berbagai aksi, acara amal, atau di stadion untuk menyaksikan putra-putranya bermain. Kini akhirnya saat itu tiba. Dan petualangan ini dimulai pada 25 September dengan matchday pertama Nations League di Turki."

Zinedine Zidane "pulang ke rumah"

Gazetta dello Sport: "Penunjukan yang telah dinantikan selama bertahun-tahun kini akhirnya resmi. Zidane telah menandatangani kontrak hingga 2030, dengan tujuan menjuarai Piala Eropa dan Piala Dunia, seperti yang pernah ia lakukan sebagai pemain (2000 dan 1998)."

OE24: "Kejutan besar Zidane resmi terjadi"

AS: "Zidane pulang ke rumah. Lima tahun penantian yang panjang dan tanpa akhir, di mana ia menolak tawaran dari klub-klub besar Eropa, berakhir pada 2026. (...) Takdir, betapapun berubah-ubahnya, telah memutuskan bahwa pertandingan pertamanya di tanah Prancis dalam peran barunya akan berlangsung melawan Italia - tim nasional yang menjadi lawannya dalam laga terakhir karier aktifnya, yang berakhir dengan kartu merah di babak perpanjangan waktu final Piala Dunia setelah ia menanduk Materazzi."

Sport: "Kini semuanya resmi. Era baru dalam sepak bola Prancis dimulai. Lima tahun setelah perpisahannya dengan Real Madrid, Zidane mulai Selasa ini mengambil alih kendali tim nasional Prancis."





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