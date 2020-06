Selebrasi Jadon Sancho, Marcus Thuram & Weston McKennie Untuk George Floyd Diusut Federasi Jerman

Federasi Sepakbola Jerman (DFB) akan mengusut selebrasi yang dilakukan Jadon Sancho, Marcus Thuram dan Weston McKennie untuk George Floyd dalam pertandingan akhir pekan lalu.

Setelah mencetak hat-trick profesional pertamanya saat membungkan Paderborn 6-1, Minggu (31/5), Sancho menunjukkan kaus yang bertuliskan "Justice for George Floyd" atau "Keadilan untuk George Floyd", yang membuatnya mendapat kartu kuning, sementara rekan setimnya, Achraf Hakimi juga menunjukkan pesan serupa selepas mencetak gol.

Tribut yang dilakukan Sancho selepas Thuram yang berlutut setelah mencetak gol bagi saat menghadapi Union Berlin, sedangkan penggawa internasional Amerika Serikat (AS) yang berkostum , McKennie memakai pita di lengan yang juga bertuliskan "Justice for George Floyd".

Floyd, seorang berkulit gelap, meninggal dunia ketika ditangkap polisi dengan latar belakang kulit putih di Minnesota, AS, pekan lalu. Insiden itu memicu gerakan perlawanan terhadap rasisme dan menimbulkan kerusuhan besar di banyak kota AS.

First professional hat trick 🙏🏼. A bittersweet moment personally as there are more important things going on in the world today that we must address and help make a change. We have to come together as one & fight for justice. We are stronger together! ❤️ #JusticeForGeorgeFloyd 🙏🏼 pic.twitter.com/ntOtwOySCO