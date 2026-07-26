Sancho Terima Tawaran Mengejutkan dari Klub Arab

Setelah kepergiannya dari Manchester United, pada 1 Juli lalu, pemain Inggris Jadon Sancho menjadi pemain bebas transfer, dan berhak pindah ke klub baru secara gratis.

Sancho tidak mampu memantapkan posisinya di Manchester United sejak kepindahannya ke sana pada 2021 dari Borussia Dortmund, dan sempat menjalani tiga kali peminjaman bersama Dortmund, Chelsea, dan Aston Villa, tetapi ia tidak memberikan hasil yang diharapkan.

Di sisi lain, situs Prancis "Foot Mercato" menyebutkan bahwa Al-Rayyan asal Qatar telah mengajukan tawaran kepada bintang Inggris tersebut untuk merekrutnya pada bursa transfer musim panas saat ini.

Situs itu menuturkan bahwa Sancho yang berusia 26 tahun sedang mempertimbangkan opsi-opsi yang tersedia baginya saat ini sebelum menentukan masa depannya di musim baru.

Klub Al-Rayyan, juara Liga Qatar delapan kali, berharap dapat memanfaatkan situasi Sancho untuk merampungkan transfer tersebut secara gratis.

Sementara nama mantan sayap Borussia Dortmund itu dikaitkan dengan kepulangan ke klub Jerman tersebut, tawaran dari Teluk ini bisa mengubah arah segala hal bagi pemain Inggris itu.