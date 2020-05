Samuel Eto'o: Jika Michael Jordan Orang Afrika, Dia Bukan Yang Terbaik!

J’ai regardé tous les épisodes sur la série de ce très GRAND MONSIEUR, et je me suis dit : « Si tu étais africain, quelqu’un viendrait dire que tu n’as pas été le meilleur ». Tu as dit: « je voulais être numéro 1, et je suis allé chercher ça! » Les records, les histoires, permettent aux générations suivantes de rêver, de faire mieux! Si la manipulation reste notre meilleur compagnon, je 😭😭😭😭 pour notre Afrique... #Adrénaline 💉💉💉💉 #MonProchainDefi, #EtreNumero1

