Sampdoria vs Venezia, ulasan CM: Martinelli tampil solid, Brunori tak terlihat. Lombardo tampil bagus pada debutnya

SAMPDORIA

Martinelli 7: langsung bereaksi cepat terhadap tendangan Doumbia. Beberapa menit kemudian, ia tidak keluar untuk menghalau umpan silang yang mengarah ke kepala Hainaut yang tak terkawal, namun ia cepat menjatuhkan diri dan menepis sundulan bek tim tamu. Saat keluar dari gawang pada masa tambahan waktu, ia membiarkan bola jatuh ke kaki Adorante, yang sayangnya menabrak tubuh kiper dan gagal mengarahkan bola ke gawang. Di babak kedua, ia menepis tendangan keras Busio. Pada menit ke-70, ia melakukan penyelamatan luar biasa atas tendangan Doumbia.

Palma 6,5: menunjukkan peningkatan signifikan selama lebih dari satu jam permainan. Pada menit ke-70, ia melakukan tekel sliding terhadap Sagrado, menghentikan gelandang tim tamu yang seharusnya bisa mencetak gol dari jarak dekat.

Hadzikadunic 6: Kembali bermain, Lombardo menempatkannya di tengah pertahanan untuk menggantikan Abildgaard. Ia bertahan satu babak, diganti pada jeda: perlu dipahami apakah itu langkah yang direncanakan atau kambuh.

(mulai menit ke-1 babak kedua, Ferrari 6: masuk dengan baik, penuh keyakinan. Ia juga mengambil beberapa risiko dan membantu mempertahankan benteng pertahanan)

Viti 6: banyak intervensi bagus, pengalamannya terasa, terutama dalam pertandingan yang begitu rumit.

Di Pardo 5,5: bersaing dengan Depaoli, di sayap itu dia menghadapi lawan-lawan yang merepotkan dan fokus utamanya adalah bertahan, meski dengan beberapa keraguan.

Esposito 6: menjelang pertandingan, ia bersaing dengan Ricci untuk posisi starter, namun Lombardo memilihnya dan bahkan menjadikannya kapten. Di tengah pertandingan yang keras, ia melakukan apa yang harus dilakukannya.

Conti 6,5: bekerja keras sekali, pertandingan yang sulit dan penuh kontak fisik di lapangan yang berat. Sejak menit ke-70, ia mulai kelelahan dan melakukan pelanggaran berbahaya di tepi kotak penalti karena terlambat bereaksi. Lombardo menyadarinya dan menariknya keluar.

(mulai menit ke-35 babak kedua: Ricci s.v.)

Cicconi 6: di sisi kiri, Venezia kurang menekan, bahkan mencoba beberapa serangan balik.

Begic 6,5: di antara para pemain Blucerchiati, dia yang paling bersemangat dan cepat. Pada menit ke-36, dia merebut bola dengan baik, berlari ke arah gawang, dan mencoba tendangan melengkung yang nyaris masuk. Di babak kedua, dia mendapat bola bagus di kaki kanannya, tetapi tendangannya diblok oleh bek tim tamu.

(mulai menit ke-40 babak kedua Pafundi s.v.)

Cherubini 6: awalnya kurang bagus, namun di babak kedua ia tampak lebih berani dan gigih, menggagalkan banyak serangan balik tim tamu.

Brunori 5: pertandingan yang sulit, para bek tengah Venezia secara fisik lebih unggul darinya. Ia berlari banyak, tidak menghemat tenaga, dan mencoba beberapa umpan bagus dengan Begic, tetapi kesulitan mempertahankan bola.

(dari menit ke-40 babak kedua: Soleri s.v.)

Pelatih Lombardo 6,5: debut di bangku cadangan bagi pelatih sementara, yang harus menghadapi tiga pertandingan berturut-turut yang sangat rumit. Pelatih Blucerchiati mempertahankan formasi pendahulunya, namun harus menghadapi krisis cedera yang tak kunjung berakhir. Ia berhasil menghentikan tim kuat Venezia dengan menampilkan tim yang terorganisir, waspada, dan bertekad.

VENEZIA

Stankovic 6

Hainaut 6

Schingtienne 6

Svoboda 6,5

Sagrado 6

Dagasso 6

(mulai menit ke-18 babak kedua: Casas 6)

Doumbia 6,5

Busio 6,5

Franjic 6

Kike Perez 5,5

Adorante 5,5

(mulai menit ke-18 babak kedua: Lauberbach 5,5)

Pelatih Stroppa 6