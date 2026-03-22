Sampdoria vs Avellino 2-1: ringkasan pertandingan

Sampdoria - Avellino 2-1 (babak pertama 0-0)
Pencetak gol: 26' babak kedua Brunori (S), 34' babak kedua Palma (S), 37' babak kedua Biasci (A).
Pemberi assist: 34' babak kedua Pierini (S), 37' babak kedua Sala (A).
SAMPDORIA (4-2-3-1) : Martinelli; Di Pardo, Palma, Viti, Giordano; Conti (37' babak kedua Henderson), Ricci; Begic (28' babak kedua Barak), Pafundi (1' babak kedua Cherubini), Pierini; Brunori (28' babak kedua Coda). Pelatih: Lombardo.
AVELLINO (4-3-1-2): Daffara; Missori, Simic, Izzo, Sala; Besaggio (31' babak kedua D'Andrea), Palmiero (31' babak kedua Le Borgne), Sounas; Palumbo (31' babak kedua Tutino); Russo, Pandolfi (1' babak kedua Biasci). Pelatih: Ballardini.
Wasit: Chiffi dari seksi Padova
Kartu kuning: 25' babak pertama Pandolfi (A), 31' babak pertama Brunori (S), 41' babak pertama Palmiero (A), 44' babak pertama Pafundi (S), 18' babak kedua Sounas (A), 44' babak kedua Russo (A), 47' babak kedua Giordano (S).