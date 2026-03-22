Sampdoria fans Avellino fansGetty Images

Sampdoria vs Avellino 2-1: ringkasan pertandingan

Babak pertama berlangsung ketat dan diwarnai rasa takut, namun di babak kedua Sampdoria tampil menggila dan unggul 2-0. Di menit-menit akhir, Biasci memperkecil ketertinggalan, namun Blucerchiati berhasil mengantongi tiga poin berharga.

Sampdoria - Avellino 2-1 (babak pertama 0-0)


Pencetak gol: 26' babak kedua Brunori (S), 34' babak kedua Palma (S), 37' babak kedua Biasci (A).


Pemberi assist: 34' babak kedua Pierini (S), 37' babak kedua Sala (A).

SAMPDORIA (4-2-3-1) : Martinelli; Di Pardo, Palma, Viti, Giordano; Conti (37' babak kedua Henderson), Ricci; Begic (28' babak kedua Barak), Pafundi (1' babak kedua Cherubini), Pierini; Brunori (28' babak kedua Coda). Pelatih: Lombardo.


AVELLINO (4-3-1-2): Daffara; Missori, Simic, Izzo, Sala; Besaggio (31' babak kedua D'Andrea), Palmiero (31' babak kedua Le Borgne), Sounas; Palumbo (31' babak kedua Tutino); Russo, Pandolfi (1' babak kedua Biasci). Pelatih: Ballardini.


Wasit: Chiffi dari seksi Padova


Kartu kuning: 25' babak pertama Pandolfi (A), 31' babak pertama Brunori (S), 41' babak pertama Palmiero (A), 44' babak pertama Pafundi (S), 18' babak kedua Sounas (A), 44' babak kedua Russo (A), 47' babak kedua Giordano (S).


Iklan