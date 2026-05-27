Sam van Royen mengusulkan opsi yang tidak biasa sebagai pengganti Ronald Koeman

Ronald Koeman kemungkinan akan mundur dari jabatannya sebagai pelatih tim nasional Belanda setelah Piala Dunia. Presenter Ziggo Sport, Sam van Royen, mengusulkan opsi yang cukup unik sebagai penggantinya, jika KNVB memang harus mencari pelatih baru.

Menjelang pertandingan Crystal Palace - Rayo Vallecano, final Liga Konferensi, Van Royen mengusulkan nama Oliver Glasner. Pelatih asal Austria ini akan meninggalkan klub finalis Liga Inggris tersebut pada akhir musim ini, setelah membawanya meraih gelar Piala FA dan Community Shield.

''Kita tahu Koeman akan pergi. Kita tahu Glasner. Mungkin ada kemungkinan kolaborasi antara Oranje dan Glasner. Siapa tahu. Saya hanya mengusulkan sesuatu, saya melemparkan ide ini. Hal-hal aneh. Anda melihat saya seolah-olah saya gila,'' kata Van Royen kepada analis Alex Pastoor, yang sama sekali tidak menganggapnya sebagai ide gila.

''Saya selalu menemukan opsi-opsi seperti itu sangat menarik,'' kata pelatih yang saat ini tanpa klub itu. ''Karena Glasner adalah pelatih yang tidak mengejar sepak bola ideal, melainkan yang paling efisien.''

“Dia melihat tim apa yang dimilikinya, dan apakah dia bisa bersaing dengan tim-tim terbaik di Premier League. Hanya berdasarkan penguasaan bola. Tidak? Maka kita juga harus bagus di sepuluh aspek lainnya,” Pastoor terkesan dengan cara kerja Glasner yang akan meninggalkan Palace.

Pastoor telah lama mengikuti Glasner dan tahu apa saja yang telah dicapai sang pelatih. ''Di Eintracht Frankfurt, VfL Wolfsburg, dan LASK Linz, dia juga telah mencatatkan prestasi serupa.'' Manajer Palace ini menjuarai Liga Europa pada 2022 bersama Frankfurt, setelah mengalahkan Rangers melalui adu penalti.

Belum jelas apakah Koeman akan tetap menjabat setelah Piala Dunia. KNVB setidaknya belum memiliki calon pengganti untuk pelatih tim nasional yang kontraknya berlaku hingga 31 Juli di Zeist.