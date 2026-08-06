Bagi Sam Lammers, sejauh ini ini adalah musim yang ingin segera dilupakan. Striker FC Twente itu terdegradasi ke bangku cadangan setelah kedatangan pesaingnya, Wout Weghorst, dan kini bahkan ternyata bukan lagi pilihan kedua.

Kedatangan Weghorst dengan status bebas transfer sudah menimbulkan sedikit frustrasi bagi Lammers, yang langsung kehilangan tempatnya di starting XI karena penyerang internasional Belanda itu. "Saya tidak ragu dia akan menjadi starter," kata Van den Brom, antara lain, jelang babak kualifikasi Liga Europa melawan Ferencváros dua pekan lalu.

Kamis, sebelum kick-off laga kandang melawan FC DAC 1904 di babak kualifikasi Conference League, sang pelatih menegaskan bahwa penyerang berusia 20 tahun Lucas Vennegoor of Hesselink kini juga berada di atas Lammers dalam urutan pilihan.

"Orang-orang luar sangat mudah mengabaikan perkembangan Lucas," ujar Van den Brom kepada ESPN. "Dan percayalah kepada saya: Lucas benar-benar striker yang bagus, yang dalam pramusim terus mengetuk pintu."

"Musim lalu juga begitu, saat itu dia nyaris tidak bermain, saya pikir satu kali. Tetapi dia memang berkembang. Itu terus berlanjut. Dia adalah pemain pengganti pertama jika dibutuhkan di posisi striker."

"Sebuah pesan keras untuk Sam Lammers," simpul reporter Milan van Dongen. "Ya, itulah yang saya katakan," lanjut Van den Brom. "Sebagai pelatih Anda selalu harus membuat pilihan. Jauh lebih menyenangkan mengatakan seseorang akan bermain daripada sebaliknya."

"Sam juga tidak senang dengan itu. Itu soal komunikasi, duduk bersama, lalu Anda paham para pemain tidak menyukainya. Saya juga cukup sering bermain dan cukup sering berada dalam situasi itu, saya tahu itu tidak menyenangkan."

"Seni sesungguhnya selalu, dan untuk itu saya juga harus memberi Sam pujian, adalah Anda harus terus melangkah. Dan itu bagus. Bisa saja malam ini dia harus masuk sebagai pemain pengganti. Maka saya juga tahu bahwa dia siap," demikian Van den Brom.