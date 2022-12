Saling Meludah, Diego Michiels & Michael Krmencik Dapat Hukuman Berat Dari Komdis

Persib juga kena hukuman berat dari Komdis, sementara putaran pertama berakhir untuk Diego dan Krmencik.

Komite Disiplin (Komdis) PSS telah merilis hasil sidang terbaru yang mereka lakukan pada 8 Desember 2022.

Dari beberapa poin yang dilahirkan, terdapat hukuman erat untuk pemain Borneo FC, Diego Michiels, dan striker Persija Jakarta, Michael Krmencik.

Keduanya bentrok pada laga lanjutan Liga 1 2022/23, 6 Desember, dengan laga berakhir 1-1. Krmencik dan Diego berseteru, hingga melakukan aksi meludah.

Akibatnya, Diego dihukum Komdis tak boleh main dalam delapan pertandingan. Sementara untuk Krmencik, eks striker Republik Ceska itu dihukum enam pertandingan.

Otomatis hukuman ini membuat keduanya tak akan lagi terlihat hingga putaran pertama Liga 1 selesai, karena paruh kompetisi musim ini tersisa empat pekan lagi.

Sementara itu, Persib Bandung mendapat hukuman yang 'tak perlu'. Hukuman berupa denda puluhan juta harus dibayarkan Maung Bandung, karena menolak wawancara serta telat masuk ke lapangan.

Hasil Sidang Komite Disiplin PSSI, 8 Desember 2022

1. Sdr. Jaimerson Da Silva Xavier (Pemain Persis Solo)



- Nama Kompetisi: BRI Liga 1 2022/2023



- Pertandingan: Persis Solo vs PSM Makassar



- Tanggal Kejadian: 29 September 2022



- Jenis Pelanggaran: menampel muka pemain lawan (serious foul play) serta



mendapatkan kartu merah langsung



- Hukuman: tambahan larangan bermain sebanyak 2 pertandingan sejak keputusan



ini diterbitkan dan berlaku pada pertandingan terdekat; Denda Rp10.000.000,-





2. Sdr. Diego Robbie Michiels (Pemain Borneo FC Samarinda)



- Nama Kompetisi: BRI Liga 1 2022/2023



- Pertandingan: Persija Jakarta vs Borneo FC Samarinda



- Tanggal Kejadian: 6 Desember 2022



- Jenis Pelanggaran: melakukan aksi meludahi dan pemukulan kepada pemain lawan



serta mendapatkan kartu merah langsung



- Hukuman: tambahan larangan bermain sebanyak 8 pertandingan sejak keputusan



ini diterbitkan dan berlaku pada pertandingan terdekat; Denda Rp10.000.000,-





3. Sdr. Michael Krmencik (Pemain Persija Jakarta)



- Nama Kompetisi: BRI Liga 1 2022/2023



- Pertandingan: Persija Jakarta vs Borneo FC Samarinda



- Tanggal Kejadian: 6 Desember 2022



- Jenis Pelanggaran: melakukan aksi meludahi pemain lawan



- Hukuman: tambahan larangan bermain sebanyak 6 pertandingan sejak keputusan



ini diterbitkan dan berlaku pada pertandingan terdekat; Denda Rp10.000.000,-





4. Tim Persib Bandung



- Nama Kompetisi: BRI Liga 1 2022/2023



- Pertandingan: Persik Kediri vs Persib Bandung



- Tanggal Kejadian: 7 Desember 2022



- Jenis Pelanggaran: Pelatih Kepala Tim Persib Bandung tidak berkenan melakukan



sesi Coach Arrival Interview



- Hukuman: Denda Rp20.000.000,-





5. Tim Persib Bandung



- Nama Kompetisi: BRI Liga 1 2022/2023



- Pertandingan: Persik Kediri vs Persib Bandung



- Tanggal Kejadian: 7 Desember 2022



- Jenis Pelanggaran: terlambat memasuki lapangan pada babak pertama selama 2



menit 28 detik



- Hukuman: Denda Rp50.000.000,-





6. Tim Persita Tangerang



- Nama Kompetisi: BRI Liga 1 2022/2023



- Pertandingan: PSS Sleman vs Persita Tangerang



- Tanggal Kejadian: 29 September 2022



- Jenis Pelanggaran: dalam pertandingan tersebut mendapatkan 5 kartu kuning



- Hukuman: Denda Rp50.000.000,-





7. Sdr. Stefan Rullin Keeltjes (Ofisial Persikab Kab. Bandung)



- Nama Kompetisi: Liga 2 2022/2023



- Pertandingan: Persipa vs Persikab Kab. Bandung



- Tanggal Kejadian: 1 Oktober 2022



- Jenis Pelanggaran: melakukan tindakan provokasi kepada penonton yang ada di



tribun VIP



- Hukuman: Teguran Keras.