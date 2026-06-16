Salem Al-Dossari, kapten tim nasional Arab Saudi, berpendapat bahwa keberuntungan tidak berpihak pada timnya pada malam pertandingan yang berakhir imbang melawan Uruguay dengan skor 1-1, dalam pertandingan putaran pertama Piala Dunia 2026.

Pertandingan babak pertama Grup 8 pun berakhir dengan Saudi Arabia dan Uruguay berbagi posisi teratas dengan selisih gol atas Spanyol dan Cape Verde, setelah keduanya juga bermain imbang, namun tanpa gol, sehingga masing-masing tim mendapatkan satu poin.

Al-Dosari mengatakan dalam wawancara televisi setelah pertandingan: "Keberuntungan tidak berpihak pada kami saat melawan Uruguay, karena kami pantas menang, tetapi begitulah sepak bola."

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Dia menambahkan: "Kami datang ke sini dengan mentalitas untuk menang, dan hasil imbang tidak memuaskan bagi kami, serta tujuan kami adalah memperbaiki performa di pertandingan-pertandingan mendatang."

Dia menyimpulkan: "Bermain di Piala Dunia tentu saja merupakan perasaan yang luar biasa, tetapi saya pernah berpartisipasi sebelumnya, dan saya ingin membantu negara saya selama turnamen ini berlangsung."