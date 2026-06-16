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Saudi Arabia v Uruguay: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
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Diterjemahkan oleh

Salem Al-Dossari: Kami kurang beruntung saat melawan Uruguay

S. Al-Dawsari
Spain vs Saudi Arabia
Spain
Saudi Arabia
World Cup
Saudi Arabia vs Uruguay
Uruguay
Arab Saudi
Spanyol
AS
Uruguay

Apa yang dikatakan El Torindo setelah hasil imbang di putaran pertama?

Salem Al-Dossari, kapten tim nasional Arab Saudi, berpendapat bahwa keberuntungan tidak berpihak pada timnya pada malam pertandingan yang berakhir imbang melawan Uruguay dengan skor 1-1, dalam pertandingan putaran pertama Piala Dunia 2026.

Pertandingan babak pertama Grup 8 pun berakhir dengan Saudi Arabia dan Uruguay berbagi posisi teratas dengan selisih gol atas Spanyol dan Cape Verde, setelah keduanya juga bermain imbang, namun tanpa gol, sehingga masing-masing tim mendapatkan satu poin.

Al-Dosari mengatakan dalam wawancara televisi setelah pertandingan: "Keberuntungan tidak berpihak pada kami saat melawan Uruguay, karena kami pantas menang, tetapi begitulah sepak bola."

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Dia menambahkan: "Kami datang ke sini dengan mentalitas untuk menang, dan hasil imbang tidak memuaskan bagi kami, serta tujuan kami adalah memperbaiki performa di pertandingan-pertandingan mendatang."

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Spain
ESP
Saudi Arabia crest
Saudi Arabia
KSA

Dia menyimpulkan: "Bermain di Piala Dunia tentu saja merupakan perasaan yang luar biasa, tetapi saya pernah berpartisipasi sebelumnya, dan saya ingin membantu negara saya selama turnamen ini berlangsung."

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