"Salah satunya sulit didapatkan".. Juventus mengincar 5 pemain dari Real Madrid

Sebuah laporan media menyebutkan bahwa Juventus sedang berupaya memperkuat skuadnya untuk musim depan dan sedang mempertimbangkan sejumlah opsi dari Real Madrid.

Laporan-laporan tersebut menunjukkan bahwa hingga lima pemain dari Real Madrid masuk dalam daftar incaran Juventus untuk bursa transfer musim panas.

Menurut surat kabar "Tutto Sport", manajemen "Si Nenek" memantau dengan cermat sejumlah pemain Real Madrid yang mungkin akan meninggalkan "Los Blancos" dalam beberapa pekan mendatang.

Di antaranya adalah Dani Ceballos, yang tidak diinginkan oleh José Mourinho, dan masih menjadi kandidat terkuat untuk hengkang.

Namun, gelandang asal Spanyol tersebut, yang berharap bisa kembali ke Real Betis, belum menerima tawaran resmi apa pun dari klub Andalusia itu hingga saat ini karena tuntutan finansialnya.

Pindah ke Serie A mungkin menjadi pilihan yang menarik, tetapi Dani Ceballos bukanlah satu-satunya pemain yang diincar Juventus. Juventus juga memantau situasi Fran García, yang tampaknya masa depannya berada di luar Madrid, terutama setelah kedatangan Marc Cucurella dan keinginan Real Madrid untuk mempertahankan Álvaro Carreras.

Pemain Spanyol berusia 26 tahun ini memiliki pengalaman dan kualitas yang dicari klub Italia tersebut, meskipun opsi lain juga sedang dipertimbangkan untuk memperkuat sisi kiri.

Di Turin, ada satu kasus lain yang menjadi sorotan khusus: Franco Mastantono. Pemain muda asal Argentina ini bergabung dengan Real Madrid dari River Plate dengan ekspektasi tinggi, namun belum mampu membuktikan dirinya.

Juventus ingin memanfaatkan situasi ini untuk meminjamnya dan memberinya kesempatan bermain, karena ia masih dianggap sebagai salah satu talenta terkemuka di generasinya.

Selain itu, Bianconeri juga memantau Gonzalo García dengan cermat, mengingat kepindahannya akan sangat bergantung pada keputusan manajemen Real Madrid dan José Mourinho.

Terakhir, impian Torino adalah Ibrahim Diaz. Pemain internasional Maroko ini dianggap sebagai target utama dalam daftar ini, namun juga yang paling sulit untuk direkrut.

Karena keyakinannya akan kemampuannya untuk sukses di bawah asuhan José Mourinho, Ibrahim saat ini tidak mempertimbangkan untuk pindah, meskipun ia tetap menjadi prioritas bagi Luciano Spalletti.