Walau terpuruk di papan bawah, seragam Burnley layak masuk dalam jajaran papan atas jersey terbaik di Liga Primer Inggris musim ini

Terbenam di peringkat kedua dari bawah jelas bukan hal yang diinginkan oleh Burnley. Berstatus tim promosi dan kampiun Championship musim lalu, Burnley seperti tak berdaya menghadapi kerasnya persaingan di Liga Primer Inggris 2023/24.

Namun, jika ada satu hal yang layak dibanggakan oleh The Clarets, maka itu adalah koleksi jersey mereka di musim ini. Digawangi oleh Umbro, tampilan jersey home, away maupun third mereka pantas diacungi jempol.

Musim ini, tim asuhan Vincent Kompany ini juga kedatangan sponsor baru yakni W88, yang makin menambah estetika ketiga jersey mereka. Sebagai informasi, W88 sendiri merupakan salah satu situs judi online terbesar di Asia yang kerap mensponsori tim debutan di Liga Primer Inggris.

Jersey Home

Sedikitnya ada enam tim di dunia ini yang memakai jersey dengan warna dasar claret (merah anggur) dan biru muda. Menariknya, separuh dari mereka bermain di Liga Primer Inggris, yakni Aston Villa, West Ham United, dan tentu saja Burnley.

Jersey home Burnley musim ini jauh lebih kalem dan simpel ketimbang musim lalu yang terlampau meriah. Namun, dari kesederhanaan itulah identitas sejati Burnley terpampang jelas di atas lapangan.

Mengambil inspirasi dari jersey home mereka pada 1994 ketika promosi ke divisi kedua, jersey ini pun juga naik kasta dari versi sebelumnya. Tak perlu motif heboh di sekujur jersey. Hanya desain sederhana plus kerah klasik yang pasti membuat fans Burnley terpikat.

Skor: 8/10

Jersey Away

Sekilas, jersey ini terlihat kurang menarik ketimbang dua jersey Burnley lainnya. Warna kuning mencolok dengan garis hitam vertikal besar mengingatkan kita pada Watford.

Namun, estetika jersey away ini tetap terjaga. Selain itu, detail warna claret yang konsisten di area lengan dan sponsor membuat jersey ini tidak kehilangan identitasnya sebagai jersey Burnley.

Skor: 7/10

Jersey Third

Diilhami dari lampu sorot stadion, Burnley memiliki salah satu jersey third terbaik di Liga Primer Inggris musim ini. Sebuah inspirasi yang cukup aneh, tapi mampu memberikan kesan yang menarik secara estetis.

Perpaduan warna hitam, biru tua, dan biru muda makin dipercantik dengan detail emas pada logo klub dan sponsor.

Skor: 8,5/10