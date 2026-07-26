Salah menetapkan nomor punggungnya di Besiktas

Bintang Mesir, Mohamed Salah, kini berada sangat dekat untuk menjalani pengalaman bermain di Liga Turki, lewat pintu Besiktas.

Jurnalis Turki tepercaya, Levent Umit Erol, menyebutkan bahwa Mohamed Salah telah menetapkan nomor punggungnya bersama Besiktas untuk musim depan.

Erol menulis melalui akunnya di situs X, "Saya masih pada perkataan saya yang telah saya sampaikan di semua unggahan saya, Salah akan menjadi pemilik kostum nomor 11 di Besiktas."

Ia menambahkan, "Iklan promosi Salah akan direkam, di bawah sponsor Turkish Airlines, dengan menggunakan simbol dan lambang elang."

Ia menuturkan bahwa tokoh-tokoh tingkat tinggi di negara Turki juga akan turut ambil bagian dalam merampungkan transfer Salah.

Erol mengakhiri pesannya dengan mengatakan, "Wahai suporter Besiktas, tenanglah, kalian akan mendapatkan Salah."

Situs Haber S Balıkesir menyebutkan bahwa Besiktas menawarkan Salah gaji tahunan terjamin senilai 15 juta euro, ditambah bonus yang terkait dengan performa, yang diperkirakan mencapai sekitar 4 juta.

Raksasa Turki itu juga menawarkan kepada mantan bintang Liverpool tersebut sebuah kontrak yang berlaku selama dua tahun.