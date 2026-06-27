Salah mencetak rekor baru bagi Mesir di Piala Dunia

Mohamed Salah mencatatkan rekor bersejarah baru bersama tim nasional Mesir, saat tampil dalam laga yang berakhir imbang 1-1 melawan Iran, Sabtu pagi waktu Greenwich, pada pertandingan ketiga babak penyisihan grup Piala Dunia 2026.

Menurut jaringan statistik “Opta”, Salah kini menjadi pemain pertama dalam sejarah timnas Mesir yang tampil sebagai starter dalam 5 pertandingan di putaran final Piala Dunia, yaitu dua pertandingan pada edisi 2018 dan tiga pertandingan pada turnamen saat ini.

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Mantan bintang Liverpool itu hanya bermain selama 57 menit melawan Iran, sebelum meninggalkan lapangan karena cedera. Ini merupakan durasi bermain terpendeknya dalam satu pertandingan Piala Dunia sepanjang kariernya, setelah rekor sebelumnya adalah 76 menit saat melawan Belgia.

Dengan hasil imbang ini, pada putaran terakhir babak penyisihan grup, tim Mesir mengumpulkan 5 poin, sehingga lolos ke babak 32 besar sebagai runner-up Grup 7, tertinggal selisih gol dari Belgia yang memuncaki grup.

Sementara itu, Iran masih menunggu nasibnya untuk lolos sebagai salah satu tim peringkat ketiga terbaik, setelah menambah perolehan poinnya menjadi 3 poin, sedangkan Selandia Baru berada di posisi terbawah klasemen dengan satu poin.



