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Australia v Egypt: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Salah menangis tersedu-sedu dan mengeluarkan pernyataan yang mengguncang semua orang

Australia vs Egypt
Australia
Egypt
World Cup
Australia
Mesir
AS

Apa yang dia katakan?

Mohamed Salah meneteskan air mata setelah kemenangan bersejarah atas Australia melalui adu penalti, menegaskan bahwa Mesir telah menorehkan halaman baru dalam sejarahnya dengan lolos ke babak 16 besar Piala Dunia.

Kapten tim Firaun itu mengatakan kepada jaringan "BBC": "Ini adalah peristiwa bersejarah... Saya berkata kepada para pemain sebelum pertandingan: Ini adalah pertandingan terpenting dalam hidup kalian, nikmatilah dan jangan biarkan tekanan menguasai kalian."

Salah pun mengungkap rahasia eksekusi tendangan penalti ketiganya dengan gaya “Panenka” yang provokatif, di mana ia mengecoh kiper Matthew Ryan dan melepaskan tendangan lemah ke tengah gawang, sambil berkata: “Jika ada yang harus menendangnya dengan cara ini, itu adalah saya.”

Bintang Liverpool itu menambahkan: “Saya yang paling berpengalaman, dan saya ingin memberi mereka kepercayaan diri, tapi saya mengambil keputusan itu di detik-detik terakhir,” sebelum melontarkan pernyataan yang mengharukan: “Saya tidak tahu apakah ini Piala Dunia terakhir saya, jadi saya harus menendangnya dengan cara ini.”

Mengenai kemungkinan pertandingan melawan Argentina dan Lionel Messi di babak 16 besar, Salah hanya mengatakan: “Kita harus menghormati kedua tim, dan kita lihat saja nanti apa yang akan terjadi.”

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