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Salah memuncakinya, Hakimi samai Eto'o dalam daftar bersejarah Afrika

A. Hakimi
S. Eto'o
M. Salah
Paris Saint-Germain vs Slovan Bratislava
Paris Saint-Germain
Slovan Bratislava
Champions League
Maroko
Kamerun
Mesir
Prancis
Slovakia

Bintang Maroko mencetak angka-angka istimewa di Liga Champions

Bek kanan asal Maroko, Achraf Hakimi, kapten Paris Saint-Germain, menyamai catatan pemain Kamerun Samuel Eto'o, yang pernah membela sejumlah klub di antaranya Real Madrid dan Barcelona, dalam sebuah daftar bersejarah pemain Afrika di Liga Champions Eropa.

Luis Enrique, pelatih Paris Saint-Germain, menurunkan Achraf Hakimi dalam susunan pemain inti timnya pada laga melawan klub Slovakia, Slovan Bratislava, malam ini, Rabu, dalam laga pembuka fase liga di turnamen benua tersebut.

Bintang Maroko itu mencatatkan penampilannya yang ke-78 di Liga Champions Eropa, dengan catatan bahwa ia tampil di turnamen tersebut mengenakan seragam klub Real Madrid, Borussia Dortmund, Inter Milan, dan Paris Saint-Germain.

Menurut jaringan "Stats Foot", Hakimi menjadi pemain Afrika dengan penampilan terbanyak ketiga sepanjang sejarah Liga Champions Eropa, sama dengan Eto'o.

Daftar ini dipuncaki oleh pemain Mesir Mohamed Salah, mantan bintang Liverpool dan kini membela klub Turki Trabzonspor, dengan koleksi 98 pertandingan, disusul oleh bintang asal Pantai Gading Didier Drogba, mantan penyerang Chelsea.

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