Mohamed Salah, bintang tim nasional Mesir, mengomentari lolosnya tim Mesir ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 untuk menghadapi Argentina.

Dalam pernyataannya kepada wartawan setelah pertandingan, Salah mengatakan: "Saya tidak memimpikan hal tertentu saat ini... Yang ingin saya banggakan di masa depan adalah bahwa saya telah memberikan harapan kepada orang-orang akan kemampuan untuk mencapai posisi istimewa, terutama anak-anak, dan hal ini tidak hanya terkait dengan sepak bola saja... tetapi ini berlaku bagi setiap orang di bidangnya masing-masing, dan saya ingin dikatakan bahwa Salah telah memberikan harapan kepada kita di masa-masa sulit."

Ia menambahkan: “Saya berusaha menanamkan hal-hal ini kepada Omar Marmoush dan setiap orang yang berbicara dengan saya, jadi saya berharap suatu hari nanti saya bisa menengok kembali karier saya dan berkata bahwa saya memiliki riwayat yang baik, serta menegaskan bahwa ada ruang yang luas bagi kesuksesan semua orang.”

Salah ditanya, “Apa yang berubah di pemusatan latihan tim nasional kali ini di bawah kepemimpinan Hossam Hassan?”... Salah menjawab sambil bercanda: “Dia memukul kami di antara babak-babak pertandingan… Tidak ada yang berubah di kamp ini dibandingkan dengan kamp-kamp sebelumnya… Saya sudah cukup dewasa sehingga tidak terpengaruh oleh apa yang dikatakan di media sosial, baik itu tentang saya sebagai pemain yang memberikan segalanya untuk tim nasional atau tidak, dan saya juga tidak perlu menjelaskan apa pun kepada siapa pun… Saya sangat memahami nilai diri saya sendiri dan sangat memahami nilai para pemain di tim nasional.. Saya berusaha membantu para pemain di ruang ganti dan tidak memaksakan kehendak pada mereka".

Dia melanjutkan: “Sungguh menyenangkan memiliki hubungan yang baik dengan para pemain di tim nasional, dan ketika saya pergi, mereka akan mengatakan bahwa saya adalah orang yang baik.”

Dia melanjutkan: “Saya merasakan kebahagiaan luar biasa karena bisa menulis kisah indah bagi masyarakat Mesir… Saya selalu berbicara dengan para pemain di ruang ganti bahwa ada generasi-generasi yang pernah memenangkan Piala Afrika beberapa kali, namun mereka kurang beruntung untuk bermain di Piala Dunia, jadi momen ini mungkin tidak akan terulang dan harus dinikmati tanpa tekanan.”

Dia menyimpulkan: “Generasi ini tidak beruntung meraih gelar Piala Afrika, karena kami kalah di final dua kali, tetapi Allah telah menganugerahi kami prestasi ini sebagai gantinya di Piala Dunia.”