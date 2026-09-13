Henk Veerman kembali mencetak gol indah di Divisi Dua Belanda pada Minggu. Sang striker membantu FC Volendam membuka jalan menuju kemenangan 2-0 atas FC Den Bosch lewat sebuah tendangan salto artistik.

Pertandingan di Kras Stadion masih berlangsung seimbang hingga jeda. Kedua tim mendapatkan peluang, tetapi tidak ada gol yang tercipta dalam 45 menit pertama.

Tak lama setelah babak kedua dimulai, Volendam akhirnya memecah kebuntuan. Dari sebuah serangan yang berawal dari tendangan bebas, Veerman mendapatkan bola di dalam kotak penalti, lalu melepaskan tendangan salto fantastis yang membuat kiper Pepijn van de Merbel tak berdaya: 1-0.

Itu kembali menjadi gol spesial dari Veerman. Pada akhir Agustus, sang striker juga tampil impresif dengan sebuah gol tumit indah saat menghadapi FC Dordrecht, dalam laga yang dimenangi Volendam dengan skor 6-1.

FC Den Bosch hampir langsung mendapatkan peluang untuk menyamakan kedudukan setelah gol pembuka tersebut. Namun, tembakan Devon De Corte hanya melebar tipis dari gawang Volendam.

Tak lama kemudian, Reuven Niemeijer menggandakan keunggulan tim tuan rumah. Gelandang itu mencetak gol 2-0 pada menit ke-64, setelah Mike Kleijn sesaat sebelumnya lolos dari kartu kuning kedua.

Volendam kemudian tidak lagi melepaskan keunggulan itu. FC Den Bosch mencoba memaksakan sesuatu lewat beberapa pergantian pemain, tetapi tidak lagi mampu menembus kiper dan lini pertahanan tim tuan rumah.



