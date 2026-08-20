Beberapa jam sebelum laga perdana resmi yang dinanti-nantikan, Real Madrid mendapati dirinya berhadapan dengan mimpi buruk lama yang sama, yang telah menghantui setiap sosok pendahulu Jose Mourinho di kursi cadangan Santiago Bernabeu.

Tim ibu kota Spanyol itu akan memulai musimnya secara resmi pada Sabtu mendatang, 22 Agustus, dengan menghadapi laga berat melawan Espanyol tepat pukul 21.30 malam waktu setempat, namun awal musim tampak terancam akibat celah yang belum tertutup meski sudah ada berbagai pergerakan di bursa transfer.

Krisis kronis di jantung pertahanan

Posisi jantung pertahanan masih menjadi sakit kepala kronis bagi Los Blancos, sebuah masalah yang pernah dialami Carlo Ancelotti, Xabi Alonso, bahkan Alvaro Arbeloa, dan kini masalah itu berpindah dalam kondisi yang sama kepada sang pelatih asal Portugal, Mourinho.

Musim panas lalu, pemain Austria David Alaba meninggalkan klub, dan manajemen menggantikannya dengan merekrut pemain Prancis Ibrahima Konate, namun langkah tunggal itu tidak cukup untuk menyelesaikan dilema yang benar-benar dipahami Mourinho. Hal inilah yang menjelaskan kegigihan dan permintaannya yang berulang untuk mendatangkan seorang bek tengah tambahan sejak hari pertama ia mengemban tugas.

Kesulitan menghadapi Espanyol: hanya tiga nama

Masalah tersebut akan mencuat ke permukaan secara mencolok pada laga melawan Espanyol, menurut "Mundo Deportivo", di mana Mourinho hanya akan memiliki tiga bek tengah yang siap: pemain Jerman Antonio Rudiger, pemain muda Spanyol Dean Huijsen, dan rekrutan anyar Konate.

Adapun opsi lainnya sama sekali berada di luar perhitungan, karena Raul Asencio dan pemain Brasil Eder Militao absen akibat cedera, sementara pelatih asal Portugal itu tidak mengandalkan para bek dari akademi, dan Militao sendiri akan absen untuk waktu yang cukup lama ke depan.

Pertanyaan terbesar pun tersisa: duet mana yang akan dipilih Mourinho untuk memimpin lini belakang menghadapi Espanyol? Data yang ada saat ini tidak menenangkan, karena Konate baru tampil pada laga melawan Schalke 04 bersama Huijsen, dan meski penampilan Huijsen membaik dibandingkan awal kariernya, ia masih memunculkan banyak keraguan.

Sementara Rudiger, kendati memiliki pengalaman besar, apa yang ia tampilkan selama masa persiapan justru memunculkan lebih banyak pertanyaan ketimbang jawaban. Dalam situasi seperti ini, Real Madrid memasuki musim baru dengan lini pertahanan tengah yang lemah dan rapuh, sehingga tantangan terbesar bagi Mourinho adalah bagaimana membenahi lini tersebut dan menyelamatkan awal musim, setidaknya dalam laga pembuka melawan Espanyol.