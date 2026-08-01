Winger muda asal Pantai Gading, Yan Diomande, tidak akan ikut serta bersama rombongan Leipzig ke kamp latihan di Austria, sebuah langkah yang mencerminkan keinginannya yang berlanjut untuk pindah ke Real Madrid, pada bursa transfer musim panas saat ini.

Menurut Florian Plettenberg, jurnalis dari jaringan "Sky Sport - Jerman", ketidakikutsertaan Diomande memang menjadi rencana yang jelas sejak awal bagi sang pemain dan Real Madrid, sementara negosiasi masih terus berlangsung antara kedua klub, dengan tekanan dari Los Blancos untuk merampungkan kesepakatan pada hari Sabtu ini, atau paling lambat besok.

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Jaringan "Sky Sport - Jerman" sebelumnya telah mengajukan pertanyaan kepada Martin Demichelis, pelatih Leipzig, yang berbunyi: "Yan Diomande sedang sakit. Kalian akan terbang ke kamp latihan pada pukul 17.00. Apakah Diomande akan ikut bersama tim? Apakah itu rencananya?".

Demichelis pun menjawab: "Saya tahu ini topik besar. Yan benar-benar sedang sakit. Kita lihat saja nanti. Saya belum berbicara dengan dokter. Jika kondisinya baik, ia harus ikut bersama kami. Jika ia sakit, ya berarti ia sakit".

Kedua belah pihak menantikan jam-jam mendatang, yang bisa menjadi penentu bagi masa depan bintang asal Pantai Gading tersebut, seiring berlanjutnya negosiasi antara Real Madrid dan Leipzig untuk mencapai kesepakatan akhir.



