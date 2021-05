Sadio Mane Sudah Minta Maaf Atas Insiden Tolak Jabat Tangan, Jurgen Klopp: Masalah Selesai!

Klopp menyatakan, masalah insiden tolak jabat tangan Mane sudah selesai.

Manajer Liverpool Jurgen Klopp menyatakan, Sadio Mane telah meminta maaf atas perilakunya menolak berjabat tangan dengan dirinya usai kemenangan atas Manchester United.

Sadio tidak dipasang sebagai starter ketika The Reds meraih kemenangan 4-2 atas The Red Devils di laga tunda Liga Primer Inggris di Old Trafford, Jumat (14/5) dini hari WIB.

Klopp sebenarnya menganggap tidak ada masalah dengan insiden itu usai pertandingan lawan United, dan ia kini mengaku senang kalau situasinya sudah benar-benar selesai.

Pengakuan itu disampaikan Klopp jelang pertandingan Liverpool lawan West Bromwich Albion, Minggu (16/5) malam WIB, yang dimenangkan klub asal Merseyside itu lewat dua gol telat.

"Kami sudah berbicara dan dia meminta maaf. Itu jelas dan [masalah sudah] selesai," ujar Klopp kepada Sky Sports.

Mane tampaknya merasa kesal karena dirinya tidak tampil sebagai starter lawan United, dengan Diogo Jota diturunkan sejak awal menggantikan posisi dirinya. Bagi Klopp, reksi sang pemain bukanlah masalah besar.

"Saya tidak bisa membuat cerita yang lebih besar. Sepakbola adalah permainan emosional dan semua orang mengharapkan dari kita untuk selalu mengendalikan emosi. Itu tidak selalu berhasil, itu masalahnya," ujar Klopp ketika itu.

"Itu terjadi pada saya sebagai pemain. Itu terjadi pada pemain-pemain lain ketika saya menjadi pelatih mereka. Sejauh ini, kami tidak memiliki kesempatan yang nyata untuk membicarakannya, tapi kami akan melakukannya dan tidak ada yang tersisa. Semuanya akan baik-baik saja."

Kemenangan atas West Brom memberikan peluang bagi Liverpool untuk finis di posisi empat besar.

Saat ini, Liverpool berada di peringkat kelima di klasemen sementara dengan perolehan 63 poin, hanya tertinggal satu poin dari Chelsea, yang tepat di atasnya, dan tiga angka dari Leicester City, yang ada di urutan kedua.