Saat menghadapi Spanyol... Courtois memecahkan rekor bersejarah Lloris di Piala Dunia

Thibaut Courtois, kiper tim nasional Belgia, mengalahkan legenda Hugo Lloris, mantan kiper Prancis, dalam ajang Piala Dunia, saat menghadapi tim nasional Spanyol.

Timnas Spanyol akan berhadapan dengan Timnas Belgia sebentar lagi di Stadion Sofi di Los Angeles, pada babak perempat final Piala Dunia 2026.

Susunan pemain inti timnas Belgia menampilkan Thibaut Courtois, kiper Real Madrid, yang mencatatkan sejarah di Piala Dunia.

Courtois kini menjadi kiper dengan penampilan terbanyak kedua dalam sejarah Piala Dunia, dengan total 21 pertandingan, mengungguli Lloris yang tampil dalam 20 pertandingan.

Hanya Manuel Neuer, kiper timnas Jerman, yang mengungguli kiper Belgia ini, dengan 23 penampilan, yang terakhir saat kekalahan dari Paraguay melalui adu penalti di babak 32 besar Piala Dunia kali ini.

Courtois berpotensi menyamai rekor bersejarah Neuer sebagai kiper dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia, jika timnya berhasil melaju ke babak semifinal, di mana ia dipastikan akan bermain dalam satu pertandingan lagi setelahnya, baik di final maupun dalam pertandingan perebutan tempat ketiga.

Perlu dicatat bahwa gawang kiper berusia 34 tahun ini telah kebobolan 16 gol dalam 20 pertandingan sebelumnya yang ia jalani di Piala Dunia, sementara ia berhasil menjaga gawangnya tetap bersih dalam 8 pertandingan.