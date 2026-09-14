Ruud Gullit: "Saya punya satu nasihat penting untuk Ruben van Bommel"

Ruud Gullit pada Senin malam datang dengan saran yang jelas untuk Ruben van Bommel. Mantan pemain internasional Belanda itu melihat banyak kualitas pada penyerang PSV tersebut, tetapi menilai Van Bommel bisa menjadi lebih berbahaya lagi jika ia mendekati lawan-lawannya dengan cara berbeda dalam situasi satu lawan satu. Hal itu disampaikan Gullit dalam Rondo di Ziggo Sport, sehari setelah PSV menang 4-1 atas Sparta Rotterdam.

Van Bommel memulai laga melawan Sparta dari bangku cadangan dan masuk ke lapangan setelah satu jam pertandingan berjalan. PSV membalikkan ketertinggalan awal 0-1 dan pada akhirnya menang telak berkat tiga gol Sven Mijnans dan satu gol dari Kodai Sano, sehingga klub asal Eindhoven itu merebut puncak klasemen dari AZ.

Marcel Brands sangat puas dengan cara Van Bommel kembali dari cedera lutut parahnya. Direktur umum PSV itu beberapa kali melihat sang pemain sayap beraksi selama masa rehabilitasinya. "Saat itu saya sudah sangat cepat terkesan dengan betapa cepatnya dia kembali ke level yang membuat saya berpikir: wah, ini cepat."

Rafael van der Vaart juga memuji kerja keras yang diberikan Van Bommel untuk timnya. Dalam Rondo, ditampilkan sebuah momen ketika penyerang sayap kiri itu berlari sprint penuh untuk membantu pertahanan dan merebut bola lewat tekel. "Bukankah luar biasa ketika dia melakukan itu? Itu berarti dia sedang berkembang menjadi pemain yang sangat besar, menurut saya. Dia mendapat sangat banyak perhatian, positif maupun negatif, dan tetap saja dia terus berjuang untuk timnya. Itu juga menular kepada yang lain."

Di saat yang sama, Gullit masih melihat ruang untuk perbaikan. "Saya punya satu tip untuknya. Yang saya lihat, dia sangat mengandalkan kecepatannya. Sering kali dia bergerak sedikit ke sisi lapangan lalu mencoba memenanginya murni dengan kecepatan," jelas mantan pemain sayap itu.

Menurut Gullit, Van Bommel justru harus menyerang lawan langsungnya secara frontal. "Jika dia mendapatkan bola di sisi luar, dia harus bergerak lurus ke arah lawannya. Sekarang dia masih sering bergerak ke samping, tetapi justru itulah yang diinginkan lawan itu. Jika dia bergerak lurus ke arahnya, dia akan membuat bek itu berada dalam posisi tertekan dan bisa melewatinya jauh lebih mudah."

Khalid Boulahrouz memahami betul maksud Gullit dan menyoroti postur tubuh seorang bek. "Kalau Anda datang lurus menghadapnya, bek itu tidak tahu apakah Anda akan masuk ke dalam atau melewati sisi luar. Di situlah Anda ingin membuat seorang bek ragu." Brands menambahkan bahwa Van Bommel juga bisa lebih sering mengancam dengan bergerak ke dalam, karena dia memiliki tembakan yang keras.

Gullit yakin bahwa dengan penyesuaian itu Van Bommel akan menjadi lebih sulit lagi untuk dihentikan. "Jika dia mempelajari itu, dia akan jauh lebih mudah melewatinya. Saya sendiri pernah menjadi pemain sayap dan tahu persis seperti apa itu: Anda mencoba membuat lawan itu berada dalam posisi tertekan. Dengan begitu, kadang Anda bahkan tidak perlu benar-benar melewatinya lagi, karena Anda sudah punya ruang untuk melepaskan umpan silang."

Gullit mendapat pujian di meja diskusi dari Rafael van der Vaart: "Itu tip yang bagus darimu, Ruud," ujarnya.