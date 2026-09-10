Ruud Gullit sangat kesal setelah wawancara Ruben van Bommel: "Ya ampun, ayolah!"

Ruud Gullit sama sekali tidak setuju dengan sikap rekannya, Sam van Royen, saat wawancara dengan Ruben van Bommel. Hal itu disampaikan mantan pemain timnas tersebut usai PSV melawan Shakhtar Donetsk (1-1) di Ziggo Sport.

Van Royen mendapat kesempatan mewawancarai Van Bommel di depan kamera dan secara logis menanyai sang penyerang soal pelanggarannya terhadap Aaron Bouwman pada Sabtu lalu saat melawan Ajax. Namun, Gullit menilai presenter itu terlalu lama membahas hal tersebut.

“Ya Tuhan, sudahlah,” ujar Gullit, yang langsung meluapkan emosinya setelah wawancara itu. “Terus saja mengorek-ngorek... Biarkan anak itu tenang! Dia sudah meminta maaf, itu juga yang dia katakan.”

Terutama cara Van Royen terus mencecar pertanyaan itulah yang sulit dipahami Gullit. “Sudah selesai sekarang? Terus saja lanjut... Sam, kamu mengecewakan saya.”

Setelah itu, Gullit memberi sedikit catatan, meski ia tetap pada pendiriannya. “Tidak, saya paham, kamu sudah melakukan pekerjaanmu. Tapi sekarang biarkan dia tenang. Ayolah.”

Hélène Hendriks kemudian membela Van Royen dan mengatakan bahwa ia menganggap topik itu memang ‘relevan’. “Relevan? Ayolah,” kata Gullit, yang tetap menolaknya. “Kamu sudah telepon ibumu, kamu sudah ini... Sebenarnya apa lagi yang mau kamu ketahui?”

Gullit yakin Van Bommel benar-benar menyesali aksinya. “Dia benar-benar merasa itu hal yang buruk,” katanya, menilai dari penyerang PSV tersebut. “Dia sudah menunjukkannya, jadi sudah selesai. Selesai.”