Rumor transfer Ajax dibantah mentah-mentah: "Dia sama sekali bukan opsi"

Jordi Cruijff berharap masih bisa mendatangkan beberapa target transfer ke Ajax pada musim panas ini, tetapi Bart van Rooij bukan salah satunya. Mike Verweij mengatakan dalam podcast Kick-off milik De Telegraaf bahwa bek kanan FC Twente itu ‘sama sekali bukan opsi’.

ESPN melaporkan pekan lalu bahwa Ajax telah menggelar pembicaraan awal dengan manajemen Van Rooij. Setelah itu, kabar tersebut dibantah mentah-mentah oleh John van den Brom dan Daan Rots.

“Itu sama sekali tidak benar. Saya membaca bahwa Van Rooij disebut telah berbicara dengan Ajax, tetapi dia tidak melakukannya,” kata Rots dalam sebuah sesi media. “Dia adalah partner saya di sisi kanan, jadi saya harus tahu hal-hal seperti itu. Dia bilang itu tidak benar. Sepengetahuan saya, agennya juga tidak berbicara dengan Ajax.”

Verweij menjelaskan secara persis di Kick-off bagaimana kabar-kabar itu bisa muncul. “Jordi Cruijff dan Joël Lara, pemandu bakat yang dia bawa, benar-benar sudah memetakan seluruh Eropa. Mereka juga memiliki situasi kontrak - termasuk klausul transfer terbatas - dari semua pemain di laptop mereka.”

“Itu juga alasan kenapa Anda kadang melihat sebuah nama muncul,” ujar Verweij, merujuk pada rumor seputar Van Rooij. “Ada panggilan ke agen Bart van Rooij: ‘Hei, bagaimana situasi kontraknya?’.”

“Setelah itu, semuanya dibesar-besarkan. Tetapi dia sama sekali bukan opsi untuk Ajax,” tegas Verweij, mematahkan rumor tersebut. Menurut pengamat klub itu, daftar data besar yang dimiliki Cruijff dan Lara itu juga menjadi alasan mengapa Julian Brandt bisa didatangkan.

“Sejak 1 April mereka sudah mulai berbicara dengan Brandt dan dia makin lama makin percaya pada proyek Ajax. Itu benar-benar sebuah operasi militer, tetapi dari situ terlihat bahwa dengan cerita yang bagus Anda juga bisa mengalahkan klub-klub besar. Sebab ada juga klub yang datang ke Brandt pada saat-saat terakhir, tetapi lalu dia berkata: ‘Tidak bisa datang sedikit lebih awal?’.”