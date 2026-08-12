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Real Valladolid CF v FC Barcelona - La Liga EA SportsGetty Images Sport

Diterjemahkan oleh

"Rumor".. Elche tutup pintu bagi pemain Barcelona

Transfers
H. Fort
Barcelona
LaLiga
Elche
Spanyol

Elche membantah ketertarikannya terhadap sang pemain muda

Di tengah bursa transfer yang dipadati spekulasi dan berbagai perkiraan, manajemen salah satu klub yang baru saja kembali ke La Liga memilih untuk bersikap tegas alih-alih basa-basi, demi mengakhiri salah satu kisah yang santer beredar dalam beberapa hari terakhir.

Dalam konferensi pers untuk memperkenalkan gelandang Javi Mortcho yang berusia 20 tahun, Direktur Umum klub Elche, Pedro Chinoca, menyinggung sejumlah topik mercato, terutama kabar mengenai kemungkinan kembalinya bek kanan Hector Fort.

Chinoca menepis secara tegas kemungkinan kembalinya Fort ke skuad tim untuk satu musim tambahan, baik dalam status pinjaman maupun melalui transfer permanen, dan menyebut apa yang beredar itu sebagai "sekadar rumor dari rumor-rumor bursa transfer".

Bantahan ini muncul saat Fort, yang berusia 20 tahun dan bermain musim lalu dengan status pinjaman dari Barcelona, masih berada di luar rencana staf teknis Barca untuk musim 2026-2027, meski saat ini ia mengikuti latihan persiapan secara rutin di bawah arahan Hansi Flick.

Menurut surat kabar Spanyol "Mundo Deportivo", para pengamat menilai bahwa kepergian pelatih Eder Sarabia, yang selama pengalaman sebelumnya memberikan kepercayaan besar kepada Fort, sangat mengurangi peluang perpanjangan masa pinjaman dan menutup pintu bagi skenario apa pun untuk kembalinya sang pemain.

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