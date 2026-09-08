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Real Sociedad v Real Betis Balompie - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

Diterjemahkan oleh

"Rumit": Pellegrini Ungkap Perkembangan Kondisi Al-Zulzuli

Lille vs Real Betis
Lille
Real Betis
Champions League
Villarreal vs Real Betis
Villarreal
LaLiga
M. Pellegrini
A. Ezzalzouli
Prancis
Spanyol
Cile
Maroko

Tim asal Andalusia bersiap menghadapi laga Eropa melawan Lille

Manuel Pellegrini, direktur teknik klub Spanyol Real Betis, menyampaikan pernyataan terbaru mengenai kondisi fisik pemain Maroko Abdessamad Ezzalzouli, seraya menyebutkan bahwa sang pemain belum mencapai kebugaran penuhnya akibat cedera yang dideritanya di bagian lutut.

Pelatih itu menjelaskan bahwa penyebab absennya Ezzalzouli dari sejumlah laga terakhir adalah berlanjutnya rasa sakit akibat cedera tersebut, seraya menegaskan bahwa kepulangannya ke atas lapangan bergantung pada sejauh mana perkembangan pemulihannya dalam beberapa hari ke depan.

Situs Hesport asal Maroko mengutip pernyataan Pellegrini, yang mengatakan: "Abdessamad belum mencapai tahap kesembuhan total," seraya menggambarkan cedera lutut itu sebagai cedera yang "rumit" dan menyebabkan gangguan yang cukup terasa baginya.

Pelatih asal Chili itu menyatakan keinginannya agar sang pemain melampaui dampak cedera tersebut dan segera kembali ke kekuatan penuhnya, sehingga bisa menjadi pilihan dalam susunan pemain tim dan turut serta dalam berbagai kompetisi.

Ezzalzouli terus melanjutkan absennya dari skuad Betis pada momen yang penting, mengingat tim tengah bersiap menjalani laga pertamanya pada fase liga di Liga Champions Eropa, saat mereka bertandang ke markas klub Prancis, Lille, malam ini, Selasa.

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