Mengambek, Gaduh, & Pakai Kostum Klub Rival, Stiker Royal Antwerp Didier Lamkel Ze Diusir Dari Markas Latihan

Winger klub kasta teratas Liga Belgia Royal Antwerp, Didier Lamkel Ze (24 tahun), membuat kehebohan di markas latihan timnya, Rabu (6/1).

Ze menghadiri sesi latihan dengan mengenakan jersey , rival Antwerp. Diketahui, kota Anderlecht dan Antwerp hanya berjarak kurang dari satu jam perjalanan.

Pemain asal Kamerun itu memakai jersey Anderlecht bertuliskan nama mantan pemain sayap , Yannick Bolasie, di bagian belakang.

Ze melancarkan aksi putus asa tersebut setelah pihak Antwerp ogah melepasnya ke Panathinaikos.

Sitting here this morning admiring the pettiness of Royal Antwerp forward Didier Lamkel Zé showing up to training in a rival Anderlecht shirt as he tries to force a move to Panathinaikos.



Of course they didn't let him in. pic.twitter.com/cp2mnHzIs8